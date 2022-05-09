https://ria.ru/20220509/kultura-1787602173.html

Россия никогда не откажется от уважения к народам и культурам, заявил Путин

Россия никогда не откажется от уважения к народам и культурам, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022

Россия никогда не откажется от уважения к народам и культурам, заявил Путин

Россия никогда не откажется от уважения ко всем народам и культурам, а на Западе это решили отменить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:23

2022-05-09T10:23

2022-05-09T14:32

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787624315_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_572452374fe234b54d65c4aa4074065d.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия никогда не откажется от уважения ко всем народам и культурам, а на Западе это решили отменить, заявил президент РФ Владимир Путин."У России другой характер, мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей и обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам. А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой (войны), разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью жертв, перечёркивание мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу", - сказал Путин, выступая на параде Победы.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".

https://ria.ru/20220325/diskriminatsiya-1780081573.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Россия не откажется от любви к Родине и традиционных ценностей Путин: Россия не откажется от любви к Родине и традиционных ценностей 2022-05-09T10:23 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир путин, россия