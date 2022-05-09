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Россия никогда не откажется от уважения к народам и культурам, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022
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Россия никогда не откажется от уважения к народам и культурам, заявил Путин
Россия никогда не откажется от уважения к народам и культурам, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022
Россия никогда не откажется от уважения к народам и культурам, заявил Путин
Россия никогда не откажется от уважения ко всем народам и культурам, а на Западе это решили отменить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:23
2022-05-09T14:32
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия никогда не откажется от уважения ко всем народам и культурам, а на Западе это решили отменить, заявил президент РФ Владимир Путин."У России другой характер, мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей и обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам. А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой (войны), разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью жертв, перечёркивание мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу", - сказал Путин, выступая на параде Победы.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
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Путин: Россия не откажется от любви к Родине и традиционных ценностей
Путин: Россия не откажется от любви к Родине и традиционных ценностей
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общество, владимир путин, россия
10:23 09.05.2022 (обновлено: 14:32 09.05.2022)
 
Россия никогда не откажется от уважения к народам и культурам, заявил Путин

Путин: Россия, в отличие от Запада, никогда не откажется от уважения к народам и культурам

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия никогда не откажется от уважения ко всем народам и культурам, а на Западе это решили отменить, заявил президент РФ Владимир Путин.
России другой характер, мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей и обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам. А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой (войны), разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью жертв, перечёркивание мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу", - сказал Путин, выступая на параде Победы.
Путин о культуре отмены на Западе
25 марта, 15:18
Культура отмены на Западе превратилась в отмену культуры, заявил Путин
Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
 
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