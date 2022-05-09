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В Краснодаре в "Бессмертном полке" прошли более ста тысяч человек
В Краснодаре в "Бессмертном полке" прошли более ста тысяч человек - РИА Новости, 09.05.2022
В Краснодаре в "Бессмертном полке" прошли более ста тысяч человек
Около 115 тысяч жителей Краснодара приняли участие в торжественном шествии "Бессмертный полк", сообщил глава кубанской столицы Андрей Алексеенко. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:23
2022-05-09T17:23
2022-05-09T18:46
день победы — 2022
общество
краснодар
день победы
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КРАСНОДАР, 9 мая – РИА Новости. Около 115 тысяч жителей Краснодара приняли участие в торжественном шествии "Бессмертный полк", сообщил глава кубанской столицы Андрей Алексеенко."Во Всероссийской народной акции "Бессмертный полк" в этом году поучаствовали 115 тысяч краснодарцев. Это без преувеличения народная акция, когда краснодарцы и наши соотечественники могут пройти с портретами своих близких - участников Великой Отечественной войны", - написал Алексеенко в своем Telergram.Мэр также рассказал, что его младший сын во время торжественного шествия "Бессмертного полка" шел с портретом прапрадеда, который участвовал в освобождении Краснодара.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20220509/kareliya-1787669982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодар, день победы
17:23 09.05.2022 (обновлено: 18:46 09.05.2022)
В Краснодаре в "Бессмертном полке" прошли более ста тысяч человек
В Краснодаре в "Бессмертном полке" прошли около 115 тысяч человек