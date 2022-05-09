https://ria.ru/20220509/krasnodar-1787672948.html

В Краснодаре в "Бессмертном полке" прошли более ста тысяч человек

В Краснодаре в "Бессмертном полке" прошли более ста тысяч человек - РИА Новости, 09.05.2022

В Краснодаре в "Бессмертном полке" прошли более ста тысяч человек

Около 115 тысяч жителей Краснодара приняли участие в торжественном шествии "Бессмертный полк", сообщил глава кубанской столицы Андрей Алексеенко. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T17:23

2022-05-09T17:23

2022-05-09T18:46

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общество

краснодар

день победы

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КРАСНОДАР, 9 мая – РИА Новости. Около 115 тысяч жителей Краснодара приняли участие в торжественном шествии "Бессмертный полк", сообщил глава кубанской столицы Андрей Алексеенко."Во Всероссийской народной акции "Бессмертный полк" в этом году поучаствовали 115 тысяч краснодарцев. Это без преувеличения народная акция, когда краснодарцы и наши соотечественники могут пройти с портретами своих близких - участников Великой Отечественной войны", - написал Алексеенко в своем Telergram.Мэр также рассказал, что его младший сын во время торжественного шествия "Бессмертного полка" шел с портретом прапрадеда, который участвовал в освобождении Краснодара.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/kareliya-1787669982.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, краснодар, день победы