https://ria.ru/20220509/kovcheg-1787274532.html

Ковчег Завета: где сейчас находится главная библейская реликвия

Ковчег Завета: где сейчас находится главная библейская реликвия - РИА Новости, 09.05.2022

Ковчег Завета: где сейчас находится главная библейская реликвия

Ученые ищут одну из важнейших библейских святынь — Ковчег Завета, в котором, согласно Писанию, хранились каменные скрижали с десятью заповедями. Облик реликвии... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T08:00

2022-05-09T08:00

2022-05-09T08:09

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Олег Налисник. Ученые ищут одну из важнейших библейских святынь — Ковчег Завета, в котором, согласно Писанию, хранились каменные скрижали с десятью заповедями. Облик реликвии в древних источниках описан точно, однако судьба ее довольно туманная. О версиях исследователей — в материале РИА Новости.Из чистого золотаЭто, пожалуй, главная святыня евреев. Ее вручил сам Господь — на горе Синай. Моисей спустился к своему народу с двумя каменными скрижалями, на которых был высечен договор между Богом и людьми. Те самые десять заповедей.Всевышний также повелел создать для табличек хранилище. В Библии оно подробно описано. "И пусть сделают ковчег из дерева ситтим (акации, широко распространенной в те времена на побережье Красного моря, где в итоге и изготовили ковчег. — Прим. ред.): два локтя с половиною (115-125 сантиметров) длина его, полтора локтя ширина (65-75 сантиметров) и полтора локтя высота его. И обложишь его чистым золотом; изнутри и снаружи покрой его; и сделаешь на верху его золотой венец кругом", — гласит Писание.Священный ящик переносили божьи служители на шестах. А сверху была массивная крышка из чистого золота. Реликвия сопровождала еврейский народ как во время сорокалетнего блуждания по пустыне, так и в процессе отвоевания Ханаана. Ради нее соорудили скинию — походный храм, в котором примерно 300 лет совершали богослужения.Лишь в IX веке до нашей эры, при царе Давиде, святыня обрела постоянное место. Правитель поставил молельню на горе Сион в Иерусалиме. А его сын — Соломон — воздвиг полноценный храм. Там ковчег хранили в особом сакральном месте, которое называлось "Святая святых".Заходить туда мог только первосвященник, да и то раз в год. Поэтому в библейских книгах, охватывающих историю еврейского народа после Соломона, о скрижалях говорится мало.Таинственное исчезновениеПоследнее упоминание о святыне относится к 622 году до нашей эры. Тогда иудейский царь Иосия сказал храмовым служителям, что не надо носить ковчег на плечах. Видимо, его периодически все же выставляли напоказ.Что было потом — письменные источники умалчивают. Видимо, строжайшие запреты сыграли с артефактом злую шутку. Известно лишь, что в 586-м Иерусалим разрушил вавилонский царь Навуходоносор. От храма тоже ничего не осталось.Евреи же с 597-го находились в столице империи в плену. Там они провели долгие годы. За это время о главной святыне — ни слова. Нет ее, как ни странно, и в знаменитом списке персидского царя Кира, который в 538-м доставил иудейские реликвии в Иерусалим. Прославленный правитель позволил евреям вернуться домой. Те заново отстроили храм — благо в Библии указаны точные параметры. Но святая святых, видимо, оставалась пустой."На месте ковчега был камень вышиной в три пальца", — писал историк I века Иосиф Флавий.А что стало с реликвией — непонятно. Споры идут уже 2500 лет. Еще в древности некоторые иудейские учителя утверждали, что вавилоняне уничтожили ее вместе с храмом. Другие парировали: охочие до золота воины забрали его с собой. Третьи возражали — святыню спрятали, причем задолго до нападения Навуходоносора."Не выдержал греха"Библия четко связывает разрушение Иерусалимского храма с "грехопадением народа": в стране отказались поклоняться истинному Богу. А все из-за полувекового правления царя Манассии (Менашше), насадившего культ финикийского божества Ваала и вавилонской богини Иштар."И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня, и провел сына своего чрез огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников; много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать Его", — гласит Четвертая книга Царств.Грех обличал пророк Иеремия. Согласно Книге Маккавеев, которая не входит в состав библейских, Ковчег Завета, "не выдержав мерзости греха", чудесным образом последовал за этим человеком.Старец отправился к горе Нево, что за рекой Иордан. Там, по преданию, умер Моисей."Придя туда, Иеремия нашел жилище в пещере и внес туда скинию, и ковчег, и жертвенник кадильный, и заградил вход. Когда потом пришли некоторые из сопутствовавших, чтобы заметить вход, то не могли найти его", — повествует маккавейская книга.Из контекста следует, что святыня не вернулась в Иерусалим. Эти строки уже в XX веке побудили археологов искать реликвию к востоку от Мертвого моря. Последние масштабные раскопки провели в 1930-х."Исследователи — преимущественно францисканские монахи — искали и могилу пророка Моисея, и Ковчег Завета, но безуспешно. Вместо этого раскопали несколько византийских храмов VI-VII веков с уникальными мозаиками", — говорит иорданский археолог Рустом Мджян.Неудачу объяснили библеисты. Все дело в том, что рассказ о Иеремии составили не раньше II века до нашей эры. Поэтому Ковчег Завета нужно искать в другом месте."Деликатная тема"Так как доступ к святыне был только у первосвященников, вполне возможно, что именно они спрятали ее. По одной из версий, служители храма во время осады Иерусалима Навуходоносором воспользовались системой тоннелей под горой Сион. О разветвленной сети ходов узнали недавно: наиболее "молодые" относятся к I веку нашей эры, самые древние — к эпохе Соломона."Еще в начале XX столетия группа археологов нашла под Храмовой горой ходы, ведущие к Силоамской купели — большой микве (бассейну для ритуального очищения. — Прим. ред.) в восточной части города. По всей видимости, там был водопровод. В этом тоннеле исследователи искали ковчег", — поясняет американский историк Грэм Аддисон.Тогда экспедиция ничего не обнаружила. А спустя десятилетия полноценно исследовать подземную сеть невозможно — из-за сложного правового статуса горы."Тема деликатная, потому что вся территория, в том числе по периметру, имеет статус вакуфной земли — то есть принадлежащей религиозной общине. То, что на горе, сейчас контролирует палестинская организация "Вакф", а внизу — в частности, Стену Плача — израильские власти", — рассказывает историк-востоковед Михаил Якушев.Однако скептики приводят весомый аргумент: если Ковчег Завета спрятали под горой в VI веке до нашей эры, почему его не вернули на место в I столетии, когда царь Ирод возвел Второй Иерусалимский храм? Некоторые ученые предлагают искать реликвию в другом месте.Израильские археологи, например, три года назад обнаружили в местечке Бет-Шемеш развалины святилища с необычной архитектурой. В центре строения, которому не меньше трех тысяч лет, — огромный каменный стол. Исследователи предположили, что именно на него ставили массивный ящик со Скрижалями Завета."Планировка очень похожа на описание, данное в библейской книге Самуила: еще при царе Давиде для ковчега возвели специальный временный храм, чтобы спрятать от филистимлян, с которыми тогда воевали евреи", — отмечает археолог Тель-Авивского университета Цви Ледерман.Вполне возможно, что спустя пару столетий его привезли сюда вновь. Правда, как указывают исследователи, это событие нигде не зафиксировано, что заставляет усомниться в гипотезе."Он в Африке"Впрочем, о Ковчеге Завета довольно много сведений в… Африке. Доподлинно известно, что еще в V веке до нашей эры иудаизм исповедовали в Эфиопии, на востоке континента."Эфиопы верят, что эта религия пришла на их землю благодаря царю Менелику. Он был сыном Соломона и царицы Савской. Спустя 20 лет после визита матери в Иерусалим (это описано в Библии. — Прим. ред.) тот отправляется в Иудею за "новой верой". И вместе со священнослужителями привозит с собой ковчег", — говорит эфиопский историк Сисэй Энар.Святыня хранилась в столице царства Аксуме. Эту версию ученые считали от начала до конца выдумкой, пока в 2008-м немецкие археологи не нашли косвенное подтверждение подлинности описываемых в легенде событий."В X веке до нашей эры тут возвели дворец, — говорит историк. — Строение поистине грандиозное: большой зал приемов, несколько колодцев внутри здания, комнаты для прислуги. То есть правитель, живший здесь, был очень богатым".Эфиопы считают, что реликвия до сих пор у них — в храме Девы Марии Сионской. Туда ее перенесли в IV веке, с принятием христианства.Ныне это большой комплекс. Главное здание, где находится ковчег, огорожено колючей проволокой. Внутрь может заходить только один священник, которого пожизненно избирают смотрителем."Когда-то святыню демонстрировали верующим раз в год, но прекратили во время оккупации фашистской Италией в конце 30-х годов XX века — тогда захватчики осквернили многие наши религиозные здания", — рассказывает служитель храма Марии Сионской Годефа Мерха.По той же причине местные жители не хотят, чтобы ученые обследовали ковчег, — нельзя установить даже его возраст. Поэтому у научного сообщества нет уверенности, что важнейшая библейская реликвия хранится в Эфиопии.

https://ria.ru/20210731/graal-1743693469.html

иерусалим

красное море

эфиопия

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аналитика - религия и мировоззрение, иерусалим, красное море, эфиопия, справки