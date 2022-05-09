08:00 09.05.2022 (обновлено: 08:09 09.05.2022)
Ковчег Завета: где сейчас находится главная библейская реликвия
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Олег Налисник. Ученые ищут одну из важнейших библейских святынь — Ковчег Завета, в котором, согласно Писанию, хранились каменные скрижали с десятью заповедями. Облик реликвии в древних источниках описан точно, однако судьба ее довольно туманная. О версиях исследователей — в материале РИА Новости.
Из чистого золота
Это, пожалуй, главная святыня евреев. Ее вручил сам Господь — на горе Синай. Моисей спустился к своему народу с двумя каменными скрижалями, на которых был высечен договор между Богом и людьми. Те самые десять заповедей.
Всевышний также повелел создать для табличек хранилище. В Библии оно подробно описано. "И пусть сделают ковчег из дерева ситтим (акации, широко распространенной в те времена на побережье Красного моря, где в итоге и изготовили ковчег. — Прим. ред.): два локтя с половиною (115-125 сантиметров) длина его, полтора локтя ширина (65-75 сантиметров) и полтора локтя высота его. И обложишь его чистым золотом; изнутри и снаружи покрой его; и сделаешь на верху его золотой венец кругом", — гласит Писание.
Священный ящик переносили божьи служители на шестах. А сверху была массивная крышка из чистого золота. Реликвия сопровождала еврейский народ как во время сорокалетнего блуждания по пустыне, так и в процессе отвоевания Ханаана. Ради нее соорудили скинию — походный храм, в котором примерно 300 лет совершали богослужения.
CC0 / Paul Gustave Doré /
Картина Густава Доре "Моисей со скрижалями"
Лишь в IX веке до нашей эры, при царе Давиде, святыня обрела постоянное место. Правитель поставил молельню на горе Сион в Иерусалиме. А его сын — Соломон — воздвиг полноценный храм. Там ковчег хранили в особом сакральном месте, которое называлось "Святая святых".
Заходить туда мог только первосвященник, да и то раз в год. Поэтому в библейских книгах, охватывающих историю еврейского народа после Соломона, о скрижалях говорится мало.
Таинственное исчезновение
Последнее упоминание о святыне относится к 622 году до нашей эры. Тогда иудейский царь Иосия сказал храмовым служителям, что не надо носить ковчег на плечах. Видимо, его периодически все же выставляли напоказ.
Что было потом — письменные источники умалчивают. Видимо, строжайшие запреты сыграли с артефактом злую шутку. Известно лишь, что в 586-м Иерусалим разрушил вавилонский царь Навуходоносор. От храма тоже ничего не осталось.
Евреи же с 597-го находились в столице империи в плену. Там они провели долгие годы. За это время о главной святыне — ни слова. Нет ее, как ни странно, и в знаменитом списке персидского царя Кира, который в 538-м доставил иудейские реликвии в Иерусалим.
Прославленный правитель позволил евреям вернуться домой. Те заново отстроили храм — благо в Библии указаны точные параметры. Но святая святых, видимо, оставалась пустой.
© AP Photo / Dan BaliltyСамая большая в мире модель Ковчега Завета, созданная художниками по специальному заказу
© AP Photo / Dan Balilty
Самая большая в мире модель Ковчега Завета, созданная художниками по специальному заказу
"На месте ковчега был камень вышиной в три пальца", — писал историк I века Иосиф Флавий.
А что стало с реликвией — непонятно. Споры идут уже 2500 лет. Еще в древности некоторые иудейские учителя утверждали, что вавилоняне уничтожили ее вместе с храмом. Другие парировали: охочие до золота воины забрали его с собой. Третьи возражали — святыню спрятали, причем задолго до нападения Навуходоносора.
"Не выдержал греха"
Библия четко связывает разрушение Иерусалимского храма с "грехопадением народа": в стране отказались поклоняться истинному Богу. А все из-за полувекового правления царя Манассии (Менашше), насадившего культ финикийского божества Ваала и вавилонской богини Иштар.
"И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня, и провел сына своего чрез огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников; много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать Его", — гласит Четвертая книга Царств.
Грех обличал пророк Иеремия. Согласно Книге Маккавеев, которая не входит в состав библейских, Ковчег Завета, "не выдержав мерзости греха", чудесным образом последовал за этим человеком.
Старец отправился к горе Нево, что за рекой Иордан. Там, по преданию, умер Моисей.
Памятник пророку Моисею на горе Нево, Иордания
"Придя туда, Иеремия нашел жилище в пещере и внес туда скинию, и ковчег, и жертвенник кадильный, и заградил вход. Когда потом пришли некоторые из сопутствовавших, чтобы заметить вход, то не могли найти его", — повествует маккавейская книга.
Из контекста следует, что святыня не вернулась в Иерусалим. Эти строки уже в XX веке побудили археологов искать реликвию к востоку от Мертвого моря. Последние масштабные раскопки провели в 1930-х.
"Исследователи — преимущественно францисканские монахи — искали и могилу пророка Моисея, и Ковчег Завета, но безуспешно. Вместо этого раскопали несколько византийских храмов VI-VII веков с уникальными мозаиками", — говорит иорданский археолог Рустом Мджян.
Неудачу объяснили библеисты. Все дело в том, что рассказ о Иеремии составили не раньше II века до нашей эры. Поэтому Ковчег Завета нужно искать в другом месте.
"Деликатная тема"
Так как доступ к святыне был только у первосвященников, вполне возможно, что именно они спрятали ее. По одной из версий, служители храма во время осады Иерусалима Навуходоносором воспользовались системой тоннелей под горой Сион. О разветвленной сети ходов узнали недавно: наиболее "молодые" относятся к I веку нашей эры, самые древние — к эпохе Соломона.
"Еще в начале XX столетия группа археологов нашла под Храмовой горой ходы, ведущие к Силоамской купели — большой микве (бассейну для ритуального очищения. — Прим. ред.) в восточной части города. По всей видимости, там был водопровод. В этом тоннеле исследователи искали ковчег", — поясняет американский историк Грэм Аддисон.
Тогда экспедиция ничего не обнаружила. А спустя десятилетия полноценно исследовать подземную сеть невозможно — из-за сложного правового статуса горы.
© AP Photo / Lefteris PitarakisХрамовая гора
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Храмовая гора
"Тема деликатная, потому что вся территория, в том числе по периметру, имеет статус вакуфной земли — то есть принадлежащей религиозной общине. То, что на горе, сейчас контролирует палестинская организация "Вакф", а внизу — в частности, Стену Плача — израильские власти", — рассказывает историк-востоковед Михаил Якушев.
Однако скептики приводят весомый аргумент: если Ковчег Завета спрятали под горой в VI веке до нашей эры, почему его не вернули на место в I столетии, когда царь Ирод возвел Второй Иерусалимский храм? Некоторые ученые предлагают искать реликвию в другом месте.
Израильские археологи, например, три года назад обнаружили в местечке Бет-Шемеш развалины святилища с необычной архитектурой. В центре строения, которому не меньше трех тысяч лет, — огромный каменный стол. Исследователи предположили, что именно на него ставили массивный ящик со Скрижалями Завета.
"Планировка очень похожа на описание, данное в библейской книге Самуила: еще при царе Давиде для ковчега возвели специальный временный храм, чтобы спрятать от филистимлян, с которыми тогда воевали евреи", — отмечает археолог Тель-Авивского университета Цви Ледерман.
Вполне возможно, что спустя пару столетий его привезли сюда вновь. Правда, как указывают исследователи, это событие нигде не зафиксировано, что заставляет усомниться в гипотезе.
Модель Второго Иерусалимского храма
"Он в Африке"
Впрочем, о Ковчеге Завета довольно много сведений в… Африке. Доподлинно известно, что еще в V веке до нашей эры иудаизм исповедовали в Эфиопии, на востоке континента.
"Эфиопы верят, что эта религия пришла на их землю благодаря царю Менелику. Он был сыном Соломона и царицы Савской. Спустя 20 лет после визита матери в Иерусалим (это описано в Библии. — Прим. ред.) тот отправляется в Иудею за "новой верой". И вместе со священнослужителями привозит с собой ковчег", — говорит эфиопский историк Сисэй Энар.
Святыня хранилась в столице царства Аксуме. Эту версию ученые считали от начала до конца выдумкой, пока в 2008-м немецкие археологи не нашли косвенное подтверждение подлинности описываемых в легенде событий.
"В X веке до нашей эры тут возвели дворец, — говорит историк. — Строение поистине грандиозное: большой зал приемов, несколько колодцев внутри здания, комнаты для прислуги. То есть правитель, живший здесь, был очень богатым".
© РИА Новости / Антон СкрипуновЭфиопские христиане молятся у ворот храма Девы Марии Сионской, где хранится Ковчег Завета. Аксум, Эфиопия
Эфиопские христиане молятся у ворот храма Девы Марии Сионской, где хранится Ковчег Завета. Аксум, Эфиопия
Эфиопы считают, что реликвия до сих пор у них — в храме Девы Марии Сионской. Туда ее перенесли в IV веке, с принятием христианства.
Ныне это большой комплекс. Главное здание, где находится ковчег, огорожено колючей проволокой. Внутрь может заходить только один священник, которого пожизненно избирают смотрителем.
"Когда-то святыню демонстрировали верующим раз в год, но прекратили во время оккупации фашистской Италией в конце 30-х годов XX века — тогда захватчики осквернили многие наши религиозные здания", — рассказывает служитель храма Марии Сионской Годефа Мерха.
По той же причине местные жители не хотят, чтобы ученые обследовали ковчег, — нельзя установить даже его возраст. Поэтому у научного сообщества нет уверенности, что важнейшая библейская реликвия хранится в Эфиопии.
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