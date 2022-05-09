https://ria.ru/20220509/koronavirus-1787627806.html
В России за сутки госпитализировали 1218 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1218 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.05.2022
В России за сутки госпитализировали 1218 человек с COVID-19
Российские врачи госпитализировали за сутки 1218 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:35
2022-05-09T12:35
2022-05-09T12:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 1218 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 9 мая 2022 года в РФ: количество госпитализаций за сутки составило 1218 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7%", - говорится в сообщении.Уточняется, что увеличение числе госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, снижение – в 42."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 9,6 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 15%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 13 субъектах РФ и, в том числе в шести регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 25,27 и снизился на 27% по сравнению с предыдущей неделей", - добавляется в сообщении.Увеличение заболеваемости отмечено в 5 субъектах Российской Федерации, в том числе в 4 регионах увеличение более чем в среднем по стране, заключили в сообщении."Выявлено 5030 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 103 человека", - также отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220508/zabolevaemost-1787456475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
В России за сутки госпитализировали 1218 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 5030 новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости.
Российские врачи госпитализировали за сутки 1218 человек с COVID-19, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 9 мая 2022 года в РФ
: количество госпитализаций за сутки составило 1218 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что увеличение числе госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, снижение – в 42.
"Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 9,6 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 15%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 13 субъектах РФ и, в том числе в шести регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 25,27 и снизился на 27% по сравнению с предыдущей неделей", - добавляется в сообщении.
Увеличение заболеваемости отмечено в 5 субъектах Российской Федерации, в том числе в 4 регионах увеличение более чем в среднем по стране, заключили в сообщении.
"Выявлено 5030 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 103 человека", - также отмечается в сообщении.