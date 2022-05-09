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Жители Херсона оценили полевую кухню российских военных - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/kherson-1787617311.html
Жители Херсона оценили полевую кухню российских военных
Жители Херсона оценили полевую кухню российских военных - РИА Новости, 09.05.2022
Жители Херсона оценили полевую кухню российских военных
Российские военные развернули полевую кухню на праздничном мероприятии на Аллее славы в Херсоне, горожане дали ей положительную оценку, передает корреспондент... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:35
2022-05-09T11:35
день победы — 2022
общество
херсон
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ХЕРСОН, 9 мая - РИА Новости. Российские военные развернули полевую кухню на праздничном мероприятии на Аллее славы в Херсоне, горожане дали ей положительную оценку, передает корреспондент РИА Новости.Всем желающим российские военные предлагают гречку с тушенкой, чай и компот."Каша горячая, вкусная. Молодцы. Спасибо, что организовали нам такой праздник. Самое главное, что у нас вновь есть возможность отмечать этот праздник со знаменами Победы, без бандеровщены",- сказал РИА Новости один из жителей города.Жительница Херсона, в свою очередь, отметила в беседе с РИА Новости, что ее переполняет радость от того, что ее дедушка наконец увидел Знамя Победы на флагштоке, который был полнят у Вечного огня. "А полевая кухня - вкусное дополнение к праздничному настроению", - добавила она.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/donbass-1787610622.html
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общество, херсон
11:35 09.05.2022
 
Жители Херсона оценили полевую кухню российских военных

Жители Херсона в День Победы оценили полевую кухню российских военных

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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ХЕРСОН, 9 мая - РИА Новости. Российские военные развернули полевую кухню на праздничном мероприятии на Аллее славы в Херсоне, горожане дали ей положительную оценку, передает корреспондент РИА Новости.
Всем желающим российские военные предлагают гречку с тушенкой, чай и компот.
Новая Каховка в Херсонской области
Вчера, 10:59День Победы — 2022
В Новой Каховке под Херсоном прошел митинг в честь 9 Мая
"Каша горячая, вкусная. Молодцы. Спасибо, что организовали нам такой праздник. Самое главное, что у нас вновь есть возможность отмечать этот праздник со знаменами Победы, без бандеровщены",- сказал РИА Новости один из жителей города.
Жительница Херсона, в свою очередь, отметила в беседе с РИА Новости, что ее переполняет радость от того, что ее дедушка наконец увидел Знамя Победы на флагштоке, который был полнят у Вечного огня. "А полевая кухня - вкусное дополнение к праздничному настроению", - добавила она.
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