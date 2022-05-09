https://ria.ru/20220509/kherson-1787617311.html

Жители Херсона оценили полевую кухню российских военных

Жители Херсона оценили полевую кухню российских военных - РИА Новости, 09.05.2022

Жители Херсона оценили полевую кухню российских военных

Российские военные развернули полевую кухню на праздничном мероприятии на Аллее славы в Херсоне, горожане дали ей положительную оценку, передает корреспондент... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:35

2022-05-09T11:35

2022-05-09T11:35

день победы — 2022

общество

херсон

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ХЕРСОН, 9 мая - РИА Новости. Российские военные развернули полевую кухню на праздничном мероприятии на Аллее славы в Херсоне, горожане дали ей положительную оценку, передает корреспондент РИА Новости.Всем желающим российские военные предлагают гречку с тушенкой, чай и компот."Каша горячая, вкусная. Молодцы. Спасибо, что организовали нам такой праздник. Самое главное, что у нас вновь есть возможность отмечать этот праздник со знаменами Победы, без бандеровщены",- сказал РИА Новости один из жителей города.Жительница Херсона, в свою очередь, отметила в беседе с РИА Новости, что ее переполняет радость от того, что ее дедушка наконец увидел Знамя Победы на флагштоке, который был полнят у Вечного огня. "А полевая кухня - вкусное дополнение к праздничному настроению", - добавила она.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/donbass-1787610622.html

https://ria.ru/20220509/polk-1787593416.html

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, херсон