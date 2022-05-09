https://ria.ru/20220509/kherson-1787617311.html
Жители Херсона оценили полевую кухню российских военных
Жители Херсона оценили полевую кухню российских военных - РИА Новости, 09.05.2022
Жители Херсона оценили полевую кухню российских военных
Российские военные развернули полевую кухню на праздничном мероприятии на Аллее славы в Херсоне, горожане дали ей положительную оценку, передает корреспондент... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:35
2022-05-09T11:35
2022-05-09T11:35
день победы — 2022
общество
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787617192_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e25cda9b7c6b022059e6e982c7ee1507.jpg
ХЕРСОН, 9 мая - РИА Новости. Российские военные развернули полевую кухню на праздничном мероприятии на Аллее славы в Херсоне, горожане дали ей положительную оценку, передает корреспондент РИА Новости.Всем желающим российские военные предлагают гречку с тушенкой, чай и компот."Каша горячая, вкусная. Молодцы. Спасибо, что организовали нам такой праздник. Самое главное, что у нас вновь есть возможность отмечать этот праздник со знаменами Победы, без бандеровщены",- сказал РИА Новости один из жителей города.Жительница Херсона, в свою очередь, отметила в беседе с РИА Новости, что ее переполняет радость от того, что ее дедушка наконец увидел Знамя Победы на флагштоке, который был полнят у Вечного огня. "А полевая кухня - вкусное дополнение к праздничному настроению", - добавила она.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20220509/donbass-1787610622.html
https://ria.ru/20220509/polk-1787593416.html
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787617192_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_898867f60a80d692f32f31c444440534.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, херсон
Жители Херсона оценили полевую кухню российских военных
Жители Херсона в День Победы оценили полевую кухню российских военных
ХЕРСОН, 9 мая - РИА Новости. Российские военные развернули полевую кухню на праздничном мероприятии на Аллее славы в Херсоне, горожане дали ей положительную оценку, передает корреспондент РИА Новости.
Всем желающим российские военные предлагают гречку с тушенкой, чай и компот.
"Каша горячая, вкусная. Молодцы. Спасибо, что организовали нам такой праздник. Самое главное, что у нас вновь есть возможность отмечать этот праздник со знаменами Победы, без бандеровщены",- сказал РИА Новости один из жителей города.
Жительница Херсона, в свою очередь, отметила в беседе с РИА Новости, что ее переполняет радость от того, что ее дедушка наконец увидел Знамя Победы на флагштоке, который был полнят у Вечного огня. "А полевая кухня - вкусное дополнение к праздничному настроению", - добавила она.