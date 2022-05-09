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В Харьковской области рассказали о праздновании Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/kharkov-1787648861.html
В Харьковской области рассказали о праздновании Дня Победы
В Харьковской области рассказали о праздновании Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022
В Харьковской области рассказали о праздновании Дня Победы
Реакция жителей Харьковской области на празднование Дня Победы хорошая, они ждали этот праздник, сказал РИА Новости глава временной гражданской администрации... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:44
2022-05-09T14:44
день победы — 2022
в мире
харьковская область
день победы
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КУПЯНСК (Харьковская обл.), 9 мая - РИА Новости. Реакция жителей Харьковской области на празднование Дня Победы хорошая, они ждали этот праздник, сказал РИА Новости глава временной гражданской администрации освобождённых территорий Харьковской области Виталий Ганчев."Мы надеялись на то, что люди хорошо отнесутся к празднованию, несмотря на то, что восемь лет... откровенно уничижали те достоинства советского народа, те победы, которые были им достигнуты. И мы беспокоились, конечно, по поводу того, какая реакция будет у населения. Но в данный момент мы видим, что все в порядке, люди ждали этого праздника и люди хорошо отнеслись", - сказал Ганчев.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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в мире, харьковская область, день победы
14:44 09.05.2022
 
В Харьковской области рассказали о праздновании Дня Победы

Временная администрация Харьковской области сообщила, что в регионе ждали День Победы

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец МВД ЛНР в Купянске
Боец МВД ЛНР в Купянске - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец МВД ЛНР в Купянске. Архивное фото
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КУПЯНСК (Харьковская обл.), 9 мая - РИА Новости. Реакция жителей Харьковской области на празднование Дня Победы хорошая, они ждали этот праздник, сказал РИА Новости глава временной гражданской администрации освобождённых территорий Харьковской области Виталий Ганчев.
"Мы надеялись на то, что люди хорошо отнесутся к празднованию, несмотря на то, что восемь лет... откровенно уничижали те достоинства советского народа, те победы, которые были им достигнуты. И мы беспокоились, конечно, по поводу того, какая реакция будет у населения. Но в данный момент мы видим, что все в порядке, люди ждали этого праздника и люди хорошо отнеслись", - сказал Ганчев.
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>
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Росгвардейцы привели в порядок воинские памятники в Харьковской области
 
День Победы — 2022В миреХарьковская областьДень Победы
 
 
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