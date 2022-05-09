https://ria.ru/20220509/kharkov-1787648861.html
В Харьковской области рассказали о праздновании Дня Победы
В Харьковской области рассказали о праздновании Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022
В Харьковской области рассказали о праздновании Дня Победы
Реакция жителей Харьковской области на празднование Дня Победы хорошая, они ждали этот праздник, сказал РИА Новости глава временной гражданской администрации... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:44
2022-05-09T14:44
2022-05-09T14:44
день победы — 2022
в мире
харьковская область
день победы
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КУПЯНСК (Харьковская обл.), 9 мая - РИА Новости. Реакция жителей Харьковской области на празднование Дня Победы хорошая, они ждали этот праздник, сказал РИА Новости глава временной гражданской администрации освобождённых территорий Харьковской области Виталий Ганчев."Мы надеялись на то, что люди хорошо отнесутся к празднованию, несмотря на то, что восемь лет... откровенно уничижали те достоинства советского народа, те победы, которые были им достигнуты. И мы беспокоились, конечно, по поводу того, какая реакция будет у населения. Но в данный момент мы видим, что все в порядке, люди ждали этого праздника и люди хорошо отнеслись", - сказал Ганчев.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, день победы
В Харьковской области рассказали о праздновании Дня Победы
Временная администрация Харьковской области сообщила, что в регионе ждали День Победы
КУПЯНСК (Харьковская обл.), 9 мая - РИА Новости. Реакция жителей Харьковской области на празднование Дня Победы хорошая, они ждали этот праздник, сказал РИА Новости глава временной гражданской администрации освобождённых территорий Харьковской области Виталий Ганчев.
"Мы надеялись на то, что люди хорошо отнесутся к празднованию, несмотря на то, что восемь лет... откровенно уничижали те достоинства советского народа, те победы, которые были им достигнуты. И мы беспокоились, конечно, по поводу того, какая реакция будет у населения. Но в данный момент мы видим, что все в порядке, люди ждали этого праздника и люди хорошо отнеслись", - сказал Ганчев.