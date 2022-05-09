https://ria.ru/20220509/kharbin-1787582312.html
В Китае почтили память погибших во время Великой Отечественной войны
В Китае почтили память погибших во время Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2022
В Китае почтили память погибших во время Великой Отечественной войны
Памятно-траурные мероприятия по случаю 77-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в городе Харбине на северо-востоке Китая, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T06:20
2022-05-09T06:20
2022-05-09T06:20
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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Памятно-траурные мероприятия по случаю 77-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в городе Харбине на северо-востоке Китая, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Харбине.Как уточнили в генконсульстве, в воскресенье венки и живые цветы были возложены к памятнику Красной Армии на одной из площадей города, а в понедельник - на советском воинском мемориальном комплексе на православном участке кладбища Хуаншань, где покоятся 111 красноармейцев, погибших в 1945 году при освобождении Китая от японских милитаристов."На мероприятия соотечественники пришли с портретами родственников, участников Великой Отечественной войны", - добавили в генконсульстве.
https://ria.ru/20220509/chita-1787582179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, день победы
В Китае почтили память погибших во время Великой Отечественной войны
В Харбине почтили память погибших во время Великой Отечественной войны