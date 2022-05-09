Рейтинг@Mail.ru
В Китае почтили память погибших во время Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/kharbin-1787582312.html
В Китае почтили память погибших во время Великой Отечественной войны
В Китае почтили память погибших во время Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2022
В Китае почтили память погибших во время Великой Отечественной войны
Памятно-траурные мероприятия по случаю 77-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в городе Харбине на северо-востоке Китая, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T06:20
2022-05-09T06:20
день победы — 2022
в мире
китай
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785741237_0:113:3077:1844_1920x0_80_0_0_982f277887f01675a4ddd49a69204586.jpg
ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Памятно-траурные мероприятия по случаю 77-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в городе Харбине на северо-востоке Китая, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Харбине.Как уточнили в генконсульстве, в воскресенье венки и живые цветы были возложены к памятнику Красной Армии на одной из площадей города, а в понедельник - на советском воинском мемориальном комплексе на православном участке кладбища Хуаншань, где покоятся 111 красноармейцев, погибших в 1945 году при освобождении Китая от японских милитаристов."На мероприятия соотечественники пришли с портретами родственников, участников Великой Отечественной войны", - добавили в генконсульстве.
https://ria.ru/20220509/chita-1787582179.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785741237_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2a6ec7e90fff81307c58c72cf9ad184c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, день победы
06:20 09.05.2022
 
В Китае почтили память погибших во время Великой Отечественной войны

В Харбине почтили память погибших во время Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗначок и георгиевская ленточка
Значок и георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Значок и георгиевская ленточка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Памятно-траурные мероприятия по случаю 77-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в городе Харбине на северо-востоке Китая, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Харбине.
Как уточнили в генконсульстве, в воскресенье венки и живые цветы были возложены к памятнику Красной Армии на одной из площадей города, а в понедельник - на советском воинском мемориальном комплексе на православном участке кладбища Хуаншань, где покоятся 111 красноармейцев, погибших в 1945 году при освобождении Китая от японских милитаристов.
Парад Победы в Чите - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
06:17День Победы — 2022
В Чите прошел парад Победы
"На мероприятия соотечественники пришли с портретами родственников, участников Великой Отечественной войны", - добавили в генконсульстве.
 
День Победы — 2022В миреКитайДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала