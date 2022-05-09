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Более 300 тысяч москвичей угостили солдатской кашей в день Победы
Более 300 тысяч москвичей угостили солдатской кашей в день Победы - РИА Новости, 20.05.2022
Более 300 тысяч москвичей угостили солдатской кашей в день Победы
Более 300 тысяч москвичей угостили солдатской кашей в день Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-09T22:05
2022-05-09T22:05
2022-05-20T12:38
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 300 тысяч москвичей угостили солдатской кашей в день Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 300 тысяч горожан угостили солдатской кашей столичные коммунальщики. К празднованию Дня Победы предприятия и организации Комплекса городского хозяйства разместили 58 полевых кухонь на маршруте шествия "Бессмертного полка", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 11.00 горожане могли попробовать гречневую и перловую кашу с тушенкой и согреться горячим чаем у пунктов питания на Ленинградском проспекте, улице Лесная, площади Тверская Застава, на 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицах и в прилегающих к ним переулках.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество, москва, день победы