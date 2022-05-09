Рейтинг@Mail.ru
Более 300 тысяч москвичей угостили солдатской кашей в день Победы - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220509/kasha-1789689939.html
Более 300 тысяч москвичей угостили солдатской кашей в день Победы
Более 300 тысяч москвичей угостили солдатской кашей в день Победы - РИА Новости, 20.05.2022
Более 300 тысяч москвичей угостили солдатской кашей в день Победы
Более 300 тысяч москвичей угостили солдатской кашей в день Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-09T22:05
2022-05-20T12:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789687583_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_7461946fb86a115491c5c09cba673e30.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 300 тысяч москвичей угостили солдатской кашей в день Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 300 тысяч горожан угостили солдатской кашей столичные коммунальщики. К празднованию Дня Победы предприятия и организации Комплекса городского хозяйства разместили 58 полевых кухонь на маршруте шествия "Бессмертного полка", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 11.00 горожане могли попробовать гречневую и перловую кашу с тушенкой и согреться горячим чаем у пунктов питания на Ленинградском проспекте, улице Лесная, площади Тверская Застава, на 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицах и в прилегающих к ним переулках.
https://ria.ru/20220507/dekoratsii-1787395247.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789687583_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_410f3c3bf1dee55b3ede00e78ad65c47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, общество, москва, день победы
22:05 09.05.2022 (обновлено: 12:38 20.05.2022)
 

Более 300 тысяч москвичей угостили солдатской кашей в день Победы

© Фото : комплекса городского хозяйства МосквыБолее 300 тысяч москвичей угостили солдатской кашей в день Победы
Более 300 тысяч москвичей угостили солдатской кашей в день Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : комплекса городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 300 тысяч москвичей угостили солдатской кашей в день Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 300 тысяч горожан угостили солдатской кашей столичные коммунальщики. К празднованию Дня Победы предприятия и организации Комплекса городского хозяйства разместили 58 полевых кухонь на маршруте шествия "Бессмертного полка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 11.00 горожане могли попробовать гречневую и перловую кашу с тушенкой и согреться горячим чаем у пунктов питания на Ленинградском проспекте, улице Лесная, площади Тверская Застава, на 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицах и в прилегающих к ним переулках.
Уличное украшение ко Дню Победы на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 15:16Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве к 9 Мая установили около 2,5 тысячи декораций
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМоскваДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала