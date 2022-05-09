https://ria.ru/20220509/kamchatka-1787587668.html
На Камчатке из-за непогоды отменили салют и концерт ко Дню Победы
На Камчатке из-за непогоды отменили салют и концерт ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2022
На Камчатке из-за непогоды отменили салют и концерт ко Дню Победы
Власти на Камчатке из-за непогоды отменили салют и торжественную программу, посвящённую 77-й годовщине со дня Победы, соответствующее объявление размещено на... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T08:29
2022-05-09T08:29
2022-05-09T08:29
день победы — 2022
общество
петропавловск-камчатский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731631299_0:168:3069:1894_1920x0_80_0_0_53293a73398084d61865e78c240f7bfb.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая - РИА Новости. Власти на Камчатке из-за непогоды отменили салют и торжественную программу, посвящённую 77-й годовщине со дня Победы, соответствующее объявление размещено на сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в Петропавловске-Камчатском сильный дождь и ветер. Температура воздуха +5-+7°С."В связи с ухудшающимися погодными условиями запланированная вечерняя праздничная программа в центре города в честь Дня Победы отменяется", - говорится в сообщении.Утром на Камчатке прошел торжественный марш войск, посвященный Дню Победы, в нём приняли участие 17 сводных рот, в общей сложности более 1,2 тысячи человек. Участниками акции "Бессмертный полк" стали 18 тысяч камчатцев.
https://ria.ru/20220509/peterburg-1787575352.html
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731631299_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_19e3ce14a2af9a8a5fe2043dc71c056d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, петропавловск-камчатский
На Камчатке из-за непогоды отменили салют и концерт ко Дню Победы
На Камчатке из-за непогоды отменили программу, посвященную 77-й годовщине со Дня Победы