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На Камчатке из-за непогоды отменили салют и концерт ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/kamchatka-1787587668.html
На Камчатке из-за непогоды отменили салют и концерт ко Дню Победы
На Камчатке из-за непогоды отменили салют и концерт ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2022
На Камчатке из-за непогоды отменили салют и концерт ко Дню Победы
Власти на Камчатке из-за непогоды отменили салют и торжественную программу, посвящённую 77-й годовщине со дня Победы, соответствующее объявление размещено на... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T08:29
2022-05-09T08:29
день победы — 2022
общество
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая - РИА Новости. Власти на Камчатке из-за непогоды отменили салют и торжественную программу, посвящённую 77-й годовщине со дня Победы, соответствующее объявление размещено на сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в Петропавловске-Камчатском сильный дождь и ветер. Температура воздуха +5-+7°С."В связи с ухудшающимися погодными условиями запланированная вечерняя праздничная программа в центре города в честь Дня Победы отменяется", - говорится в сообщении.Утром на Камчатке прошел торжественный марш войск, посвященный Дню Победы, в нём приняли участие 17 сводных рот, в общей сложности более 1,2 тысячи человек. Участниками акции "Бессмертный полк" стали 18 тысяч камчатцев.
https://ria.ru/20220509/peterburg-1787575352.html
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общество, петропавловск-камчатский
08:29 09.05.2022
 
На Камчатке из-за непогоды отменили салют и концерт ко Дню Победы

На Камчатке из-за непогоды отменили программу, посвященную 77-й годовщине со Дня Победы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня Победы
Праздничный салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая - РИА Новости. Власти на Камчатке из-за непогоды отменили салют и торжественную программу, посвящённую 77-й годовщине со дня Победы, соответствующее объявление размещено на сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в Петропавловске-Камчатском сильный дождь и ветер. Температура воздуха +5-+7°С.
"В связи с ухудшающимися погодными условиями запланированная вечерняя праздничная программа в центре города в честь Дня Победы отменяется", - говорится в сообщении.
Утром на Камчатке прошел торжественный марш войск, посвященный Дню Победы, в нём приняли участие 17 сводных рот, в общей сложности более 1,2 тысячи человек. Участниками акции "Бессмертный полк" стали 18 тысяч камчатцев.
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