https://ria.ru/20220509/kamchatka-1787587668.html

На Камчатке из-за непогоды отменили салют и концерт ко Дню Победы

На Камчатке из-за непогоды отменили салют и концерт ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2022

На Камчатке из-за непогоды отменили салют и концерт ко Дню Победы

Власти на Камчатке из-за непогоды отменили салют и торжественную программу, посвящённую 77-й годовщине со дня Победы, соответствующее объявление размещено на... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T08:29

2022-05-09T08:29

2022-05-09T08:29

день победы — 2022

общество

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая - РИА Новости. Власти на Камчатке из-за непогоды отменили салют и торжественную программу, посвящённую 77-й годовщине со дня Победы, соответствующее объявление размещено на сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в Петропавловске-Камчатском сильный дождь и ветер. Температура воздуха +5-+7°С."В связи с ухудшающимися погодными условиями запланированная вечерняя праздничная программа в центре города в честь Дня Победы отменяется", - говорится в сообщении.Утром на Камчатке прошел торжественный марш войск, посвященный Дню Победы, в нём приняли участие 17 сводных рот, в общей сложности более 1,2 тысячи человек. Участниками акции "Бессмертный полк" стали 18 тысяч камчатцев.

https://ria.ru/20220509/peterburg-1787575352.html

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, петропавловск-камчатский