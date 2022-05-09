https://ria.ru/20220509/kamchatka-1787579401.html

В Петропавловске-Камчатском прошла акция "Бессмертный полк"

В Петропавловске-Камчатском прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022

В Петропавловске-Камчатском прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" прошла в Петропавловске-Камчатском, в ней приняли участие свыше 18 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T04:31

2022-05-09T04:31

2022-05-09T04:32

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в Петропавловске-Камчатском, в ней приняли участие свыше 18 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.В правительстве добавили, что в акции принял участие губернатор Владимир Солодов, который пронес по главной площади города портрет своего родственника, который принимал участие в Великой Отечественной войне.День Победы на Камчатке отметили торжественным шествием, в котором прошли 17 сводных рот численностью более 1100 военных.

https://ria.ru/20220509/vladivostok-1787578950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, день победы