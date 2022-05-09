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В Петропавловске-Камчатском прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
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В Петропавловске-Камчатском прошла акция "Бессмертный полк"
В Петропавловске-Камчатском прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
В Петропавловске-Камчатском прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" прошла в Петропавловске-Камчатском, в ней приняли участие свыше 18 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T04:31
2022-05-09T04:32
день победы — 2022
общество
день победы
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в Петропавловске-Камчатском, в ней приняли участие свыше 18 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.В правительстве добавили, что в акции принял участие губернатор Владимир Солодов, который пронес по главной площади города портрет своего родственника, который принимал участие в Великой Отечественной войне.День Победы на Камчатке отметили торжественным шествием, в котором прошли 17 сводных рот численностью более 1100 военных.
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общество, день победы
04:31 09.05.2022 (обновлено: 04:32 09.05.2022)
 
В Петропавловске-Камчатском прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" в Петропавловске-Камчатском собрала более 18 тысяч человек

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в Петропавловске-Камчатском, в ней приняли участие свыше 18 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
"Более 18 тысяч жителей Камчатки прошли в "Бессмертном полку", — сказали в пресс-службе.
В правительстве добавили, что в акции принял участие губернатор Владимир Солодов, который пронес по главной площади города портрет своего родственника, который принимал участие в Великой Отечественной войне.
День Победы на Камчатке отметили торжественным шествием, в котором прошли 17 сводных рот численностью более 1100 военных.
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