https://ria.ru/20220509/kamchatka-1787579401.html
В Петропавловске-Камчатском прошла акция "Бессмертный полк"
В Петропавловске-Камчатском прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
В Петропавловске-Камчатском прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" прошла в Петропавловске-Камчатском, в ней приняли участие свыше 18 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T04:31
2022-05-09T04:31
2022-05-09T04:32
день победы — 2022
общество
день победы
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в Петропавловске-Камчатском, в ней приняли участие свыше 18 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.В правительстве добавили, что в акции принял участие губернатор Владимир Солодов, который пронес по главной площади города портрет своего родственника, который принимал участие в Великой Отечественной войне.День Победы на Камчатке отметили торжественным шествием, в котором прошли 17 сводных рот численностью более 1100 военных.
https://ria.ru/20220509/vladivostok-1787578950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, день победы
04:31 09.05.2022 (обновлено: 04:32 09.05.2022)
В Петропавловске-Камчатском прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" в Петропавловске-Камчатском собрала более 18 тысяч человек