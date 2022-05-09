https://ria.ru/20220509/kadyrov-1787689279.html

﻿Кадыров показал кадры из освобожденного города Попасная в ЛНР

﻿Кадыров показал кадры из освобожденного города Попасная в ЛНР - РИА Новости, 09.05.2022

﻿Кадыров показал кадры из освобожденного города Попасная в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором бойцы специальных подразделений региона зачищают в освобожденном городе... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T19:49

2022-05-09T19:49

2022-05-09T21:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донбасс

украина

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 9 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором бойцы специальных подразделений региона зачищают в освобожденном городе Попасная в ЛНР брошенные бандеровцами укрытия.На видео, опубликованном Кадыровым, видно, что свои позиции украинские войска покидали в спешке, бросив оружие и военную форму. Закадровый голос на чеченском языке предполагает, что бандеровцы сбежали, переодевшись в женскую или гражданскую одежду."Практически каждый дом и каждая улочка здесь завалены современным оружием, которое националисты бросили при первой же угрозе. Пулеметы, джавелины, сухпайки и даже продовольственные хранилища бандеровцев теперь находятся в нашем распоряжении. Таким образом, хваленая помощь украинской армии, оказываемая странами Европы и Америки, в итоге идет на пользу нам", - написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/lnr-1787390486.html

https://ria.ru/20220509/spetsoperatsiya-1787698718.html

россия

донбасс

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бойцы спецподразделений из Чечни зачищают брошенные укрытия и базы Бойцы специальных подразделений из Чеченской Республики активно зачищают брошенные бандеровцами укрытия и базы в недавно освобожденном городе Попасная ЛНР. Практически каждый дом и каждая улочка здесь завалены современным оружием, которое националисты бросили при первой же угрозе. Пулеметы, джавелины, сухпайки и даже продовольственные хранилища бандеровцев теперь находятся в нашем распоряжении. Таким образом, хваленая помощь украинской армии, оказываемая странами Европы и Америки, в итоге идет на пользу нам. 2022-05-09T19:49 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, донбасс, украина, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)