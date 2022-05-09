Члены правительства и парламента Грузии поздравили ветеранов
Члены правительства и парламента Грузии почтили память жертв войны и поздравили ветеранов
© SputnikМогила Неизвестного солдата в парке Ваке в Тбилиси, Грузия
© Sputnik
Могила Неизвестного солдата в парке Ваке в Тбилиси, Грузия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. В Грузии отмечают День Победы над фашизмом, члены правительства и парламента почтили память жертв войны и поздравили ветеранов, сообщают пресс-службы органов власти.
В Грузии 9 мая - официальный праздник и выходной. Несколько недель назад члены оппозиционных партий требовали узаконить празднование Дня Победы над фашизмом не 9, а 8 мая, как в других странах Европы. Правящая политсила "Грузинская мечта" отказалась рассматривать инициативу. Восьмого мая в Грузии официально именуется Днем Европы, а официальное название праздника, отмечаемого 9 мая,— День победы над нацистской Германией в ходе Второй мировой войны.
"Прежде всего хочу поздравить наших героических ветеранов с 9 мая, 77-й годовщиной Победы над фашизмом. Хочу выразить огромное уважение всем ветеранам, принимавшим участие во Второй мировой войне. Как известно, грузины внесли большой вклад в победу в этой войне",- заявил премьер Ираклий Гарибашвили на мероприятии, его слова приводит пресс-служба правительства.
По данным пресс-службы парламента, ветеранов в парке поздравили и члены законодательного органа, в том числе спикер парламента Шалва Папуашвили.
Мероприятия по случаю праздника в этом году состоялись в тбилисском Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе). Ранее память жертвам войны чтили в парке Ваке в центре Тбилиси у могилы неизвестного солдата, однако парк закрыт на ремонт.
Правительство Грузии, традиционно, выделило в этом году финансовую помощь ветеранам и семьям жертв войны.