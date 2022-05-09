https://ria.ru/20220509/gruziya-1787609108.html

Члены правительства и парламента Грузии поздравили ветеранов

Члены правительства и парламента Грузии поздравили ветеранов - РИА Новости, 09.05.2022

Члены правительства и парламента Грузии поздравили ветеранов

В Грузии отмечают День Победы над фашизмом, члены правительства и парламента почтили память жертв войны и поздравили ветеранов, сообщают пресс-службы органов... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:53

2022-05-09T10:53

2022-05-09T10:53

день победы — 2022

в мире

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. В Грузии отмечают День Победы над фашизмом, члены правительства и парламента почтили память жертв войны и поздравили ветеранов, сообщают пресс-службы органов власти.В Грузии 9 мая - официальный праздник и выходной. Несколько недель назад члены оппозиционных партий требовали узаконить празднование Дня Победы над фашизмом не 9, а 8 мая, как в других странах Европы. Правящая политсила "Грузинская мечта" отказалась рассматривать инициативу. Восьмого мая в Грузии официально именуется Днем Европы, а официальное название праздника, отмечаемого 9 мая,— День победы над нацистской Германией в ходе Второй мировой войны."Прежде всего хочу поздравить наших героических ветеранов с 9 мая, 77-й годовщиной Победы над фашизмом. Хочу выразить огромное уважение всем ветеранам, принимавшим участие во Второй мировой войне. Как известно, грузины внесли большой вклад в победу в этой войне",- заявил премьер Ираклий Гарибашвили на мероприятии, его слова приводит пресс-служба правительства.По данным пресс-службы парламента, ветеранов в парке поздравили и члены законодательного органа, в том числе спикер парламента Шалва Папуашвили.Мероприятия по случаю праздника в этом году состоялись в тбилисском Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе). Ранее память жертвам войны чтили в парке Ваке в центре Тбилиси у могилы неизвестного солдата, однако парк закрыт на ремонт.Правительство Грузии, традиционно, выделило в этом году финансовую помощь ветеранам и семьям жертв войны.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/turkmeniya-1787581422.html

https://ria.ru/20220508/pobeda-1787493131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ираклий гарибашвили, грузия, европа, германия, день победы