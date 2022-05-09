В МВД Германии призвали дождаться итогов расследования ЧП с журналистами
В МВД Германии призвали дождаться итогов расследования ЧП с журналистами РИА Новости
© РИА НовостиСаперы на месте обнаружения подозрительного предмета рядом с домом в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Кадр видео
© РИА Новости
Саперы на месте обнаружения подозрительного предмета рядом с домом в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Кадр видео. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. В МВД ФРГ призвали дождаться итогов расследования нападения на здание, где проживают журналисты РИА Новости.
"Берлинская генеральная прокуратура ведет уголовное расследование в этой связи. Следствие ведет департамент госбезопасности полиции Берлина, необходимо дождаться итогов этого расследования", - заявил представитель МВД ФРГ на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос РИА Новости.
В пятницу здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению, одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. По данным источника, близкого к полицейским кругами, речь шла о детонаторе и горючем веществе, остатки устройства переданы экспертам. В полиции РИА Новости рассказали, что по инциденту в доме началось расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности. В субботу посольство России в Германии сообщило о предотвращении вероятной попытки теракта в отношении представителей российских СМИ.