https://ria.ru/20220509/germaniya-1787634623.html

В МВД Германии призвали дождаться итогов расследования ЧП с журналистами

В МВД Германии призвали дождаться итогов расследования ЧП с журналистами - РИА Новости, 09.05.2022

В МВД Германии призвали дождаться итогов расследования ЧП с журналистами

В МВД ФРГ призвали дождаться итогов расследования нападения на здание, где проживают журналисты РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:16

2022-05-09T13:16

2022-05-09T13:16

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БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. В МВД ФРГ призвали дождаться итогов расследования нападения на здание, где проживают журналисты РИА Новости."Берлинская генеральная прокуратура ведет уголовное расследование в этой связи. Следствие ведет департамент госбезопасности полиции Берлина, необходимо дождаться итогов этого расследования", - заявил представитель МВД ФРГ на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос РИА Новости.В пятницу здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению, одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. По данным источника, близкого к полицейским кругами, речь шла о детонаторе и горючем веществе, остатки устройства переданы экспертам. В полиции РИА Новости рассказали, что по инциденту в доме началось расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности. В субботу посольство России в Германии сообщило о предотвращении вероятной попытки теракта в отношении представителей российских СМИ.

https://ria.ru/20220507/napadenie-1787378446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, берлин (город), россия, германия