https://ria.ru/20220509/frantsiya-1787573948.html

Евродепутат: от санкций Россия получает деньги, а Франция их теряет

Евродепутат: от санкций Россия получает деньги, а Франция их теряет - РИА Новости, 09.05.2022

Евродепутат: от санкций Россия получает деньги, а Франция их теряет

Депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани заявил, что от санкций против России она получает деньги, а Франция -... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T01:21

2022-05-09T01:21

2022-05-09T01:22

россия

в мире

франция

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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани заявил, что от санкций против России она получает деньги, а Франция - теряет."От этого эмбарго россияне получают деньги, а французы их потеряют... С 2014 года, с момента знаменитой истории с Крымом введены санкции против России. К какому результату они привели? Наши фермеры экспортировали меньше. А сегодня - никогда Россия не зарабатывала столько денег на газе и нефти", - заявил Мариани в эфире телеканала RMC.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220508/sanktsii-1787568911.html

россия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, франция