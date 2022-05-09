https://ria.ru/20220509/frantsiya-1787573948.html
Евродепутат: от санкций Россия получает деньги, а Франция их теряет
Евродепутат: от санкций Россия получает деньги, а Франция их теряет - РИА Новости, 09.05.2022
Евродепутат: от санкций Россия получает деньги, а Франция их теряет
Депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани заявил, что от санкций против России она получает деньги, а Франция -... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T01:21
2022-05-09T01:21
2022-05-09T01:22
россия
в мире
франция
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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани заявил, что от санкций против России она получает деньги, а Франция - теряет."От этого эмбарго россияне получают деньги, а французы их потеряют... С 2014 года, с момента знаменитой истории с Крымом введены санкции против России. К какому результату они привели? Наши фермеры экспортировали меньше. А сегодня - никогда Россия не зарабатывала столько денег на газе и нефти", - заявил Мариани в эфире телеканала RMC.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220508/sanktsii-1787568911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, франция
01:21 09.05.2022 (обновлено: 01:22 09.05.2022)
Евродепутат: от санкций Россия получает деньги, а Франция их теряет
Евродепутат Мариани заявил, что от санкций Россия получает деньги, а Франция их теряет