https://ria.ru/20220509/evrokomissiya-1787675172.html
Глава Еврокомиссии обсудит в Венгрии вопросы энергоснабжения
Глава Еврокомиссии обсудит в Венгрии вопросы энергоснабжения - РИА Новости, 09.05.2022
Глава Еврокомиссии обсудит в Венгрии вопросы энергоснабжения
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направится в понедельник в Венгрию, чтобы обсудить с премьер-министром Виктором Орбаном вопросы энергоснабжения, РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:42
2022-05-09T17:42
2022-05-09T17:42
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БРЮССЕЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направится в понедельник в Венгрию, чтобы обсудить с премьер-министром Виктором Орбаном вопросы энергоснабжения, сообщил в Twitter официальный представитель ЕК Эрик Мамер."Президент Фон дер Ляйен сегодня во второй половине дня едет в Венгрию для встречи с премьер-министром Виктором Орбаном. Они будут обсуждать вопросы, связанные с европейской безопасностью энергопоставок", - написал он.Ранее сообщалось, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.
https://ria.ru/20220509/zaklyuchenie-1787654608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор орбан, венгрия, россия, евросоюз, урсула фон дер ляйен
Глава Еврокомиссии обсудит в Венгрии вопросы энергоснабжения
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен обсудит в Венгрии вопросы энергоснабжения