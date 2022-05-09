https://ria.ru/20220509/evrokomissiya-1787675172.html

Глава Еврокомиссии обсудит в Венгрии вопросы энергоснабжения

Глава Еврокомиссии обсудит в Венгрии вопросы энергоснабжения - РИА Новости, 09.05.2022

Глава Еврокомиссии обсудит в Венгрии вопросы энергоснабжения

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направится в понедельник в Венгрию, чтобы обсудить с премьер-министром Виктором Орбаном вопросы энергоснабжения, РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T17:42

2022-05-09T17:42

2022-05-09T17:42

в мире

виктор орбан

венгрия

россия

евросоюз

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направится в понедельник в Венгрию, чтобы обсудить с премьер-министром Виктором Орбаном вопросы энергоснабжения, сообщил в Twitter официальный представитель ЕК Эрик Мамер."Президент Фон дер Ляйен сегодня во второй половине дня едет в Венгрию для встречи с премьер-министром Виктором Орбаном. Они будут обсуждать вопросы, связанные с европейской безопасностью энергопоставок", - написал он.Ранее сообщалось, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.

https://ria.ru/20220509/zaklyuchenie-1787654608.html

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Варвара Скокшина

в мире, виктор орбан, венгрия, россия, евросоюз, урсула фон дер ляйен