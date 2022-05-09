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Глава Еврокомиссии обсудит в Венгрии вопросы энергоснабжения - РИА Новости, 09.05.2022
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Глава Еврокомиссии обсудит в Венгрии вопросы энергоснабжения
Глава Еврокомиссии обсудит в Венгрии вопросы энергоснабжения - РИА Новости, 09.05.2022
Глава Еврокомиссии обсудит в Венгрии вопросы энергоснабжения
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направится в понедельник в Венгрию, чтобы обсудить с премьер-министром Виктором Орбаном вопросы энергоснабжения, РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:42
2022-05-09T17:42
в мире
виктор орбан
венгрия
россия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направится в понедельник в Венгрию, чтобы обсудить с премьер-министром Виктором Орбаном вопросы энергоснабжения, сообщил в Twitter официальный представитель ЕК Эрик Мамер."Президент Фон дер Ляйен сегодня во второй половине дня едет в Венгрию для встречи с премьер-министром Виктором Орбаном. Они будут обсуждать вопросы, связанные с европейской безопасностью энергопоставок", - написал он.Ранее сообщалось, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.
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в мире, виктор орбан, венгрия, россия, евросоюз, урсула фон дер ляйен
17:42 09.05.2022
 
Глава Еврокомиссии обсудит в Венгрии вопросы энергоснабжения

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен обсудит в Венгрии вопросы энергоснабжения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направится в понедельник в Венгрию, чтобы обсудить с премьер-министром Виктором Орбаном вопросы энергоснабжения, сообщил в Twitter официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Президент Фон дер Ляйен сегодня во второй половине дня едет в Венгрию для встречи с премьер-министром Виктором Орбаном. Они будут обсуждать вопросы, связанные с европейской безопасностью энергопоставок", - написал он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 15:11
ЕС ждет ответы Украины на опросник о членстве, сообщили в Еврокомиссии
Ранее сообщалось, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.
 
В миреВиктор ОрбанВенгрияРоссияЕвросоюзУрсула фон дер Ляйен
 
 
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