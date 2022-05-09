https://ria.ru/20220509/energosnabzhenie-1787585065.html

В Горловке почти 2,3 тысячи абонентов остались без энергоснабжения

В Горловке почти 2,3 тысячи абонентов остались без энергоснабжения - РИА Новости, 09.05.2022

В Горловке почти 2,3 тысячи абонентов остались без энергоснабжения

Почти 2,3 тысячи абонентов в результате обстрела остались без энергоснабжения в Горловке, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T07:46

2022-05-09T07:46

2022-05-09T07:46

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Почти 2,3 тысячи абонентов в результате обстрела остались без энергоснабжения в Горловке, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Как сообщили в минэнерго ДНР, в 06.46 в результате обстрела обесточены 16 трансформаторных подстанций, две школы, детский сад, а также 2294 бытовых абонента Горловки. Согласно заявлению в Telegram-канале ведомства, "аварийно-восстановительная бригада Горловского РЭС уже работает".Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/donetsk-1787584038.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Максим Горбачев

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина