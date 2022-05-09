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Корреспондент сообщил, что в Донецке царит атмосфера праздника - РИА Новости, 09.05.2022
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Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/donetsk-1787646153.html
Корреспондент сообщил, что в Донецке царит атмосфера праздника
Корреспондент сообщил, что в Донецке царит атмосфера праздника - РИА Новости, 09.05.2022
Корреспондент сообщил, что в Донецке царит атмосфера праздника
Жители Донецка сохранили праздничное настроение в День Победы, несмотря на отмену военного парада и массовых мероприятий, ситуация в центральной части города... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:27
2022-05-09T14:49
день победы — 2022
в мире
донецк (днр)
донбасс
донецкая народная республика
день победы
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Жители Донецка сохранили праздничное настроение в День Победы, несмотря на отмену военного парада и массовых мероприятий, ситуация в центральной части города спокойная, передает корреспондент РИА Новости.Жители Донецка по традиции несут цветы к Вечному огню у мемориала освободителям Донбасса. По городу волонтёры раздают георгиевское ленты и маленькие копии Знамени Победы. Из кафе и динамиков в парковых зонах звучат песни военных лет.Кроме того, в одном из центральных парков Донецка на алее у Вечного огня организована выставка военной техники как сил Народной милиции ДНР, так и трофейной украинской техники, добытой в боях. Ситуация в центральной части города сохраняется спокойной, передаёт корреспондент агентства.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донбасс, донецкая народная республика, день победы
14:27 09.05.2022 (обновлено: 14:49 09.05.2022)
 
Корреспондент сообщил, что в Донецке царит атмосфера праздника

Корреспондент сообщил, что в Донецке царит атмосфера праздника, несмотря на отмену парада

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМестные жители на одной из улиц в Донецке
Местные жители на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Местные жители на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Жители Донецка сохранили праздничное настроение в День Победы, несмотря на отмену военного парада и массовых мероприятий, ситуация в центральной части города спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Жители Донецка по традиции несут цветы к Вечному огню у мемориала освободителям Донбасса. По городу волонтёры раздают георгиевское ленты и маленькие копии Знамени Победы. Из кафе и динамиков в парковых зонах звучат песни военных лет.
Кроме того, в одном из центральных парков Донецка на алее у Вечного огня организована выставка военной техники как сил Народной милиции ДНР, так и трофейной украинской техники, добытой в боях. Ситуация в центральной части города сохраняется спокойной, передаёт корреспондент агентства.
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