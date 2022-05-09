https://ria.ru/20220509/donetsk-1787646153.html
Корреспондент сообщил, что в Донецке царит атмосфера праздника
Корреспондент сообщил, что в Донецке царит атмосфера праздника - РИА Новости, 09.05.2022
Корреспондент сообщил, что в Донецке царит атмосфера праздника
Жители Донецка сохранили праздничное настроение в День Победы, несмотря на отмену военного парада и массовых мероприятий, ситуация в центральной части города... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:27
2022-05-09T14:27
2022-05-09T14:49
день победы — 2022
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день победы
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Жители Донецка сохранили праздничное настроение в День Победы, несмотря на отмену военного парада и массовых мероприятий, ситуация в центральной части города спокойная, передает корреспондент РИА Новости.Жители Донецка по традиции несут цветы к Вечному огню у мемориала освободителям Донбасса. По городу волонтёры раздают георгиевское ленты и маленькие копии Знамени Победы. Из кафе и динамиков в парковых зонах звучат песни военных лет.Кроме того, в одном из центральных парков Донецка на алее у Вечного огня организована выставка военной техники как сил Народной милиции ДНР, так и трофейной украинской техники, добытой в боях. Ситуация в центральной части города сохраняется спокойной, передаёт корреспондент агентства.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20220509/polk-1787593416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), донбасс, донецкая народная республика, день победы
14:27 09.05.2022 (обновлено: 14:49 09.05.2022)
Корреспондент сообщил, что в Донецке царит атмосфера праздника
Корреспондент сообщил, что в Донецке царит атмосфера праздника, несмотря на отмену парада