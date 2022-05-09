https://ria.ru/20220509/donetsk-1787646153.html

Корреспондент сообщил, что в Донецке царит атмосфера праздника

Корреспондент сообщил, что в Донецке царит атмосфера праздника - РИА Новости, 09.05.2022

Корреспондент сообщил, что в Донецке царит атмосфера праздника

Жители Донецка сохранили праздничное настроение в День Победы, несмотря на отмену военного парада и массовых мероприятий, ситуация в центральной части города... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:27

2022-05-09T14:27

2022-05-09T14:49

день победы — 2022

в мире

донецк (днр)

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день победы

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Жители Донецка сохранили праздничное настроение в День Победы, несмотря на отмену военного парада и массовых мероприятий, ситуация в центральной части города спокойная, передает корреспондент РИА Новости.Жители Донецка по традиции несут цветы к Вечному огню у мемориала освободителям Донбасса. По городу волонтёры раздают георгиевское ленты и маленькие копии Знамени Победы. Из кафе и динамиков в парковых зонах звучат песни военных лет.Кроме того, в одном из центральных парков Донецка на алее у Вечного огня организована выставка военной техники как сил Народной милиции ДНР, так и трофейной украинской техники, добытой в боях. Ситуация в центральной части города сохраняется спокойной, передаёт корреспондент агентства.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/polk-1787593416.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донбасс, донецкая народная республика, день победы