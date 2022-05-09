Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в 6.52 (совпадает с мск) обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.52 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.