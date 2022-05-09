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В Донецке впервые с 2015 года не будет парада на День Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/donetsk-1787573691.html
В Донецке впервые с 2015 года не будет парада на День Победы
В Донецке впервые с 2015 года не будет парада на День Победы - РИА Новости, 09.05.2022
В Донецке впервые с 2015 года не будет парада на День Победы
Впервые с 2015 в Донецке не будет военного парада в честь Дня Победы, шествие "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате - такие решения власти ДНР приняли по... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T01:12
2022-05-09T01:12
день победы — 2022
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Впервые с 2015 в Донецке не будет военного парада в честь Дня Победы, шествие "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате - такие решения власти ДНР приняли по соображениям безопасности.Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что из-за опасности провокации со стороны противника придется отказаться от традиционного проведения военного парада в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также власти ДНР призывают граждан отказаться от массовых мероприятий.Однако, несмотря на опасность, в республике все же запланирован комплекс различных мероприятий не массового характера. В Мариуполе пройдет акция "Георгиевская лента", высадка аллеи и возложение цветов к памятнику жертвам фашизма. В поселке Мангуш к западу от Мариуполя будет зажжен вечный огонь. Возложение цветов к мемориалам Великой Отечественной войны пройдут в Донецке и других городах ДНР. В конце дня запланирован праздничный салют.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
01:12 09.05.2022
 
В Донецке впервые с 2015 года не будет парада на День Победы

В Донецке впервые с 2015 года не будет военного парада в честь Дня Победы

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкЗначок на груди в день празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Значок на груди в день празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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Значок на груди в день празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Впервые с 2015 в Донецке не будет военного парада в честь Дня Победы, шествие "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате - такие решения власти ДНР приняли по соображениям безопасности.
Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что из-за опасности провокации со стороны противника придется отказаться от традиционного проведения военного парада в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также власти ДНР призывают граждан отказаться от массовых мероприятий.
Награды на кителе ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
01:07День Победы — 2022
Шойгу, Золотов, Бастрыкин и Колокольцев поздравили ветеранов с Днем Победы
Однако, несмотря на опасность, в республике все же запланирован комплекс различных мероприятий не массового характера. В Мариуполе пройдет акция "Георгиевская лента", высадка аллеи и возложение цветов к памятнику жертвам фашизма. В поселке Мангуш к западу от Мариуполя будет зажжен вечный огонь. Возложение цветов к мемориалам Великой Отечественной войны пройдут в Донецке и других городах ДНР. В конце дня запланирован праздничный салют.
 
День Победы — 2022В миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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