В Донецке впервые с 2015 года не будет парада на День Победы
В Донецке впервые с 2015 года не будет военного парада в честь Дня Победы
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкЗначок на груди в день празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне
© Sputnik / Стрингер
Значок на груди в день празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Впервые с 2015 в Донецке не будет военного парада в честь Дня Победы, шествие "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате - такие решения власти ДНР приняли по соображениям безопасности.
Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что из-за опасности провокации со стороны противника придется отказаться от традиционного проведения военного парада в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также власти ДНР призывают граждан отказаться от массовых мероприятий.
Однако, несмотря на опасность, в республике все же запланирован комплекс различных мероприятий не массового характера. В Мариуполе пройдет акция "Георгиевская лента", высадка аллеи и возложение цветов к памятнику жертвам фашизма. В поселке Мангуш к западу от Мариуполя будет зажжен вечный огонь. Возложение цветов к мемориалам Великой Отечественной войны пройдут в Донецке и других городах ДНР. В конце дня запланирован праздничный салют.