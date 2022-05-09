https://ria.ru/20220509/donetsk-1787573691.html

В Донецке впервые с 2015 года не будет парада на День Победы

В Донецке впервые с 2015 года не будет парада на День Победы - РИА Новости, 09.05.2022

В Донецке впервые с 2015 года не будет парада на День Победы

Впервые с 2015 в Донецке не будет военного парада в честь Дня Победы, шествие "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате - такие решения власти ДНР приняли по... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T01:12

2022-05-09T01:12

2022-05-09T01:12

день победы — 2022

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Впервые с 2015 в Донецке не будет военного парада в честь Дня Победы, шествие "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате - такие решения власти ДНР приняли по соображениям безопасности.Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что из-за опасности провокации со стороны противника придется отказаться от традиционного проведения военного парада в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также власти ДНР призывают граждан отказаться от массовых мероприятий.Однако, несмотря на опасность, в республике все же запланирован комплекс различных мероприятий не массового характера. В Мариуполе пройдет акция "Георгиевская лента", высадка аллеи и возложение цветов к памятнику жертвам фашизма. В поселке Мангуш к западу от Мариуполя будет зажжен вечный огонь. Возложение цветов к мемориалам Великой Отечественной войны пройдут в Донецке и других городах ДНР. В конце дня запланирован праздничный салют.

https://ria.ru/20220509/pozdravlenie-1787573389.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика