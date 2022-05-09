https://ria.ru/20220509/donbass-1787647564.html
Ветераны в Донбассе поблагодарили следователей СК за поздравления
Ветераны в Донбассе поблагодарили следователей СК за поздравления - РИА Новости, 09.05.2022
Ветераны в Донбассе поблагодарили следователей СК за поздравления
Ветераны в Донбассе поблагодарили российских военных следователей, которые поздравили их с Днем Победы, и рассказали свои истории из жизни во время Великой... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:33
2022-05-09T14:33
2022-05-09T14:33
день победы — 2022
общество
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ветераны в Донбассе поблагодарили российских военных следователей, которые поздравили их с Днем Победы, и рассказали свои истории из жизни во время Великой Отечественной войны.Так, одна из женщин рассказала, что во время войны была в партизанском отряде."Давала данные, сколько немцев зашло… Они заставляли нас из дома выйти - мы ночевали на камнях, а они в доме ночевали. Курицу возьмут за головку и крутят до тех пор, пока головку не оторвут", - рассказала Софья Карнопелова на видео, которое распространил СК РФ.Пожилая женщина отметила, что дончане очень ждут День Победы.Кроме того, в СК рассказали, что ветеран Степан Волошин с удовольствием поделился с российскими следователями историей своего жизненного пути.Мужчина пожелал следователям, чтоб они жили долго и приносили пользу людям."Желаю вам, чтобы вы были крепкие мужики, долго-долго жили и приносили пользу людям", - сказал ветеран на видео.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Ветераны в Донбассе поблагодарили следователей СК за поздравления
Ветераны в Донбассе поблагодарили военных следователей СК за поздравления
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ветераны в Донбассе поблагодарили российских военных следователей, которые поздравили их с Днем Победы, и рассказали свои истории из жизни во время Великой Отечественной войны.
Так, одна из женщин рассказала, что во время войны была в партизанском отряде.
"Давала данные, сколько немцев зашло… Они заставляли нас из дома выйти - мы ночевали на камнях, а они в доме ночевали. Курицу возьмут за головку и крутят до тех пор, пока головку не оторвут", - рассказала Софья Карнопелова на видео, которое распространил СК РФ
.
Пожилая женщина отметила, что дончане очень ждут День Победы.
Кроме того, в СК рассказали, что ветеран Степан Волошин с удовольствием поделился с российскими следователями историей своего жизненного пути.
"В феврале 1940 года он был призван в армию, служил в танковой части в Харькове, откуда его отозвали в город Кременчуг, а затем направили в Тернополь, где и встретил начало войны. В ночь с 21 на 22 июня 1941 года чуть не погиб в результате налета на аэродром. Он прошел большой и славный боевой путь- освобождал Финляндию, Бессарабию, участвовал в боях на Курской дуге. Прошел почти всю Европу, победу встретил в Праге", - рассказали в ведомстве. Ветеран награждён орденом "Красной Звезды" за пленение 12 фашистов.
Мужчина пожелал следователям, чтоб они жили долго и приносили пользу людям.
"Желаю вам, чтобы вы были крепкие мужики, долго-долго жили и приносили пользу людям", - сказал ветеран на видео.