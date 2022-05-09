https://ria.ru/20220509/donbass-1787647564.html

Ветераны в Донбассе поблагодарили следователей СК за поздравления

Ветераны в Донбассе поблагодарили следователей СК за поздравления - РИА Новости, 09.05.2022

Ветераны в Донбассе поблагодарили следователей СК за поздравления

Ветераны в Донбассе поблагодарили российских военных следователей, которые поздравили их с Днем Победы, и рассказали свои истории из жизни во время Великой... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:33

2022-05-09T14:33

2022-05-09T14:33

день победы — 2022

общество

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ветераны в Донбассе поблагодарили российских военных следователей, которые поздравили их с Днем Победы, и рассказали свои истории из жизни во время Великой Отечественной войны.Так, одна из женщин рассказала, что во время войны была в партизанском отряде."Давала данные, сколько немцев зашло… Они заставляли нас из дома выйти - мы ночевали на камнях, а они в доме ночевали. Курицу возьмут за головку и крутят до тех пор, пока головку не оторвут", - рассказала Софья Карнопелова на видео, которое распространил СК РФ.Пожилая женщина отметила, что дончане очень ждут День Победы.Кроме того, в СК рассказали, что ветеран Степан Волошин с удовольствием поделился с российскими следователями историей своего жизненного пути.Мужчина пожелал следователям, чтоб они жили долго и приносили пользу людям."Желаю вам, чтобы вы были крепкие мужики, долго-долго жили и приносили пользу людям", - сказал ветеран на видео.

https://ria.ru/20220509/pozdravleniya-1787646547.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)