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Путин заявил, что не было ни одного шанса решить проблему Донбасса мирно - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/donbass-1787644316.html
Путин заявил, что не было ни одного шанса решить проблему Донбасса мирно
Путин заявил, что не было ни одного шанса решить проблему Донбасса мирно - РИА Новости, 09.05.2022
Путин заявил, что не было ни одного шанса решить проблему Донбасса мирно
Специальная военная операция России на Украине выполняется, и нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:14
2022-05-09T14:51
владимир путин
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине выполняется, и нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув при этом, что если бы был хоть один шанс решить проблему Донбасса мирными средствами, он был бы использован, но России его не дали.В День Победы Путин встретился с Артёмом Жогой, отцом Владимира Жоги - погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта". Президент вручил Артему Жоге звезду Героя России, которой был посмертно награжден его сын."Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто. Другого выбора просто не было", - сказал Путин в ходе встречи, говоря о специальной военной операции России.Он добавил, что "ребята воюют мужественно, героически, профессионально"."Все намеченные планы выполняются, результат будет достигнут. На этот счет никаких нет сомнений", - подчеркнул президент РФ."Вас с Днем Победы и со звездой Героя вашего сына", - добавил Путин, обращаясь к Жоге.Он отметил, что Владимир Жога "прожил свою жизнь ярко, красиво и погиб как герой, прикрывая собой в полном, прямом смысле этого слова женщин и детей, своих земляков, соотечественников", отдал свою жизнь за Родину."Я, с одной стороны, выражаю слова соболезнования, что вашего сына больше нет с нами, но, с другой стороны, поздравляю вас с тем, что вы вырастили такого сына. Настоящего героя, действительно", - сказал президент РФ, вручая высокую награду.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
https://ria.ru/20220509/operatsiya-1787644446.html
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владимир путин, донбасс, украина, россия, в мире
14:14 09.05.2022 (обновлено: 14:51 09.05.2022)
 
Путин заявил, что не было ни одного шанса решить проблему Донбасса мирно

Путин: России не дали ни одного шанса решить проблему Донбасса мирными средствами

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине выполняется, и нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув при этом, что если бы был хоть один шанс решить проблему Донбасса мирными средствами, он был бы использован, но России его не дали.
В День Победы Путин встретился с Артёмом Жогой, отцом Владимира Жоги - погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта". Президент вручил Артему Жоге звезду Героя России, которой был посмертно награжден его сын.
"Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто. Другого выбора просто не было", - сказал Путин в ходе встречи, говоря о специальной военной операции России.
Он добавил, что "ребята воюют мужественно, героически, профессионально".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 14:14Специальная военная операция на Украине
Спецоперация в Донбассе выполняется, заявил Путин
"Все намеченные планы выполняются, результат будет достигнут. На этот счет никаких нет сомнений", - подчеркнул президент РФ.
"Вас с Днем Победы и со звездой Героя вашего сына", - добавил Путин, обращаясь к Жоге.
Он отметил, что Владимир Жога "прожил свою жизнь ярко, красиво и погиб как герой, прикрывая собой в полном, прямом смысле этого слова женщин и детей, своих земляков, соотечественников", отдал свою жизнь за Родину.
"Я, с одной стороны, выражаю слова соболезнования, что вашего сына больше нет с нами, но, с другой стороны, поздравляю вас с тем, что вы вырастили такого сына. Настоящего героя, действительно", - сказал президент РФ, вручая высокую награду.
Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
Выступление президента РФ Владимира Путина на Красной площади - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 10:31
"Чтобы не было места палачам и нацистам". Путин выступил с речью на параде
 
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