https://ria.ru/20220509/donbass-1787612327.html

На Саур-Могиле в ДНР зажгли вечный огонь

На Саур-Могиле в ДНР зажгли вечный огонь - РИА Новости, 09.05.2022

На Саур-Могиле в ДНР зажгли вечный огонь

На Саур-Могиле в Донецкой Народной Республике зажгли вечный огонь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:07

2022-05-09T11:07

2022-05-09T11:24

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САУР-МОГИЛА (ДНР), 9 мая — РИА Новости. На Саур-Могиле в Донецкой Народной Республике зажгли вечный огонь, передает корреспондент РИА Новости.По словам главы Исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, огонь привезли из Александровского сада, с Могилы Неизвестного Солдата."Он (Вечный огонь. — Прим. ред.) разъехался по разным местам боевой славы, он на передовой у тех ребят, которые сейчас воюют. Сегодня мы привезли его в Волноваху и во многие места, где он должен быть, потому что это наше с вами общее прошлое, это наша с вами общая история, это наши общие деды, которые плечом к плечу спасли мир от фашизма. Сегодня мы должны у них принять эстафету и завершить то, что они начали", — сказал он.Кузнецов рассказал, что побывал в Мариуполе, раздавал людям хлеб и люди поинтересовались, где георгиевские ленточки, потому что День Победы — самый главный праздник, который "они хотят уверенно и спокойно отмечать, и георгиевскую ленточку им так долго запрещали носить, что я понял точно, в Донбассе живут несгибаемые люди".Летом 2014 года в результате боев ополчения ДНР с украинскими силовиками комплекс, состоящий из ряда обелисков, получил значительные повреждения. Власти ДНР не раз заявляли о подготовке к началу восстановления мемориала.Курган Саур-Могила близ Донецка стал одним из символов борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Вокруг Саур-Могилы в 1943 году шли тяжелые бои Красной армии с отборными дивизиями СС, которые были разгромлены и отброшены с Донбасской земли.Мемориал, установленный на кургане Саур-Могила в районе города Снежное, открыли 19 сентября 1967 года. У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура советского солдата (в 1975 году здесь был зажжен Вечный огонь). К вершине кургана поднимались широкая лестница, слева от которой располагалась надпись: "Берегите, берегите, берегите мир!".Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220330/melitopol-1780933591.html

https://ria.ru/20220421/ogon-1784700954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, донецкая народная республика, волноваха, общероссийский народный фронт, общество