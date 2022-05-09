11:07 09.05.2022 (обновлено: 11:24 09.05.2022)
На Саур-Могиле в ДНР зажгли вечный огонь
На Саур-Могиле в Донецкой Народной Республике зажгли вечный огонь
© Фото : ДНР ОнлайнНа Саур-Могиле зажгли Вечный огонь от пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Москве
На Саур-Могиле зажгли Вечный огонь от пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Москве
САУР-МОГИЛА (ДНР), 9 мая — РИА Новости. На Саур-Могиле в Донецкой Народной Республике зажгли вечный огонь, передает корреспондент РИА Новости.
По словам главы Исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, огонь привезли из Александровского сада, с Могилы Неизвестного Солдата.
"Он (Вечный огонь. — Прим. ред.) разъехался по разным местам боевой славы, он на передовой у тех ребят, которые сейчас воюют. Сегодня мы привезли его в Волноваху и во многие места, где он должен быть, потому что это наше с вами общее прошлое, это наша с вами общая история, это наши общие деды, которые плечом к плечу спасли мир от фашизма. Сегодня мы должны у них принять эстафету и завершить то, что они начали", — сказал он.
Кузнецов рассказал, что побывал в Мариуполе, раздавал людям хлеб и люди поинтересовались, где георгиевские ленточки, потому что День Победы — самый главный праздник, который "они хотят уверенно и спокойно отмечать, и георгиевскую ленточку им так долго запрещали носить, что я понял точно, в Донбассе живут несгибаемые люди".
"Это было видно в 1941-1945 годах, это было видно в 2014 году и видно сейчас. Я хочу обратится ко всем жителям Донбасса и сказать, что мы гордимся вами, мы с вами и мы всегда и во всем будем вас поддерживать", — отметил глава Исполкома ОНФ.
Летом 2014 года в результате боев ополчения ДНР с украинскими силовиками комплекс, состоящий из ряда обелисков, получил значительные повреждения. Власти ДНР не раз заявляли о подготовке к началу восстановления мемориала.
Курган Саур-Могила близ Донецка стал одним из символов борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Вокруг Саур-Могилы в 1943 году шли тяжелые бои Красной армии с отборными дивизиями СС, которые были разгромлены и отброшены с Донбасской земли.
Мемориал, установленный на кургане Саур-Могила в районе города Снежное, открыли 19 сентября 1967 года. У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура советского солдата (в 1975 году здесь был зажжен Вечный огонь). К вершине кургана поднимались широкая лестница, слева от которой располагалась надпись: "Берегите, берегите, берегите мир!".