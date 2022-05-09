10:59 09.05.2022 (обновлено: 11:00 09.05.2022)
В Новой Каховке под Херсоном прошел митинг в честь 9 Мая
В Новой Каховке под Херсоном прошел митинг в честь 9 Мая, люди вышли с красными флагами
© РИА НовостиНовая Каховка в Херсонской области
© РИА Новости
Новая Каховка в Херсонской области. Архивное фото
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 9 мая – РИА Новости. В Новой Каховке под Херсоном прошел митинг в честь 9 мая, люди вышли с красными флагами, передает корреспондент РИА Новости.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.