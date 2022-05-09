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Глава ЛНР возложил цветы к памятникам в честь ВОВ - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
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Глава ЛНР возложил цветы к памятникам в честь ВОВ
Глава ЛНР возложил цветы к памятникам в честь ВОВ - РИА Новости, 09.05.2022
Глава ЛНР возложил цветы к памятникам в честь ВОВ
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник возложил венки к памятникам в честь героев Великой Отечественной войны в центре Луганска, передаёт... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:48
2022-05-09T15:34
день победы — 2022
день победы
луганская народная республика
в мире
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник возложил венки к памятникам в честь героев Великой Отечественной войны в центре Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости.Венки были возложены к Пилону славы в честь луганчан-героев Советского Союза и к могиле Неизвестного солдата."Победа будет за нами", - заверил Пасечник журналистов.
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луганская народная республика
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Глава ЛНР Леонид Пасечник возложил венки к памятникам героев ВОВ в центре Луганска
Глава ЛНР Леонид Пасечник возложил венки к памятникам героев ВОВ в центре Луганска и провёл параллели между войной с гитлеровцами и современными украинскими националистами
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день победы, луганская народная республика, в мире, леонид пасечник
10:48 09.05.2022 (обновлено: 15:34 09.05.2022)
 
Глава ЛНР возложил цветы к памятникам в честь ВОВ

Глава ЛНР Леонид Пасечник возложил цветы к памятникам в честь ВОВ в Луганске

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник возложил венки к памятникам в честь героев Великой Отечественной войны в центре Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости.
Венки были возложены к Пилону славы в честь луганчан-героев Советского Союза и к могиле Неизвестного солдата.
"Победа будет за нами", - заверил Пасечник журналистов.
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День Победы — 2022День ПобедыЛуганская Народная РеспубликаВ миреЛеонид Пасечник
 
 
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