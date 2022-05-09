https://ria.ru/20220509/donbass-1787607641.html

Глава ЛНР возложил цветы к памятникам в честь ВОВ

Глава ЛНР возложил цветы к памятникам в честь ВОВ - РИА Новости, 09.05.2022

Глава ЛНР возложил цветы к памятникам в честь ВОВ

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник возложил венки к памятникам в честь героев Великой Отечественной войны в центре Луганска, передаёт... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:48

2022-05-09T10:48

2022-05-09T15:34

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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник возложил венки к памятникам в честь героев Великой Отечественной войны в центре Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости.Венки были возложены к Пилону славы в честь луганчан-героев Советского Союза и к могиле Неизвестного солдата."Победа будет за нами", - заверил Пасечник журналистов.

https://ria.ru/20220509/donbass-1787591050.html

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Дарья Буймова

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Глава ЛНР Леонид Пасечник возложил венки к памятникам героев ВОВ в центре Луганска Глава ЛНР Леонид Пасечник возложил венки к памятникам героев ВОВ в центре Луганска и провёл параллели между войной с гитлеровцами и современными украинскими националистами 2022-05-09T10:48 true PT1M19S

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Дарья Буймова

день победы, луганская народная республика, в мире, леонид пасечник