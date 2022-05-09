https://ria.ru/20220509/donbass-1787607641.html
Глава ЛНР возложил цветы к памятникам в честь ВОВ
Глава ЛНР возложил цветы к памятникам в честь ВОВ - РИА Новости, 09.05.2022
Глава ЛНР возложил цветы к памятникам в честь ВОВ
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник возложил венки к памятникам в честь героев Великой Отечественной войны в центре Луганска, передаёт... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:48
2022-05-09T10:48
2022-05-09T15:34
день победы — 2022
день победы
луганская народная республика
в мире
леонид пасечник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787658394_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7911a43a093dac6ce7974cead70d9033.jpg
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник возложил венки к памятникам в честь героев Великой Отечественной войны в центре Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости.Венки были возложены к Пилону славы в честь луганчан-героев Советского Союза и к могиле Неизвестного солдата."Победа будет за нами", - заверил Пасечник журналистов.
https://ria.ru/20220509/donbass-1787591050.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787658394_130:0:1090:720_1920x0_80_0_0_fed89969baf7a84295f48dac19c67f0c.jpg
Глава ЛНР Леонид Пасечник возложил венки к памятникам героев ВОВ в центре Луганска
Глава ЛНР Леонид Пасечник возложил венки к памятникам героев ВОВ в центре Луганска и провёл параллели между войной с гитлеровцами и современными украинскими националистами
2022-05-09T10:48
true
PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, луганская народная республика, в мире, леонид пасечник
10:48 09.05.2022 (обновлено: 15:34 09.05.2022)
Глава ЛНР возложил цветы к памятникам в честь ВОВ
Глава ЛНР Леонид Пасечник возложил цветы к памятникам в честь ВОВ в Луганске