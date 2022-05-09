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​​Глава ЛНР Пасечник поздравил земляков с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/donbass-1787591050.html
​​Глава ЛНР Пасечник поздравил земляков с Днем Победы
​​Глава ЛНР Пасечник поздравил земляков с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
​​Глава ЛНР Пасечник поздравил земляков с Днем Победы
Благодаря освобождению районов ЛНР тысячи сограждан впервые за 8 лет, не опасаясь преследований и репрессий, могут отмечать День Победы, носить георгиевскую... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:13
2022-05-09T09:13
день победы — 2022
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
день победы
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Благодаря освобождению районов ЛНР тысячи сограждан впервые за 8 лет, не опасаясь преследований и репрессий, могут отмечать День Победы, носить георгиевскую ленточку и говорить на русском языке, заявил глава республики Леонид Пасечник в праздничном обращении к землякам."К большому сожалению, фашизм снова поднял голову. Сегодня украинские националисты, подобно немецким захватчикам, пытаются сломить нашу веру, волю, любовь к родине, уважение к истории, памяти предков – минувшие годы отчетливо показали, что у них это никогда не получится. Воспитанные на примерах истинного героизма и мужества, стойкости духа, преданности Отчизне, как и во время Великой Отечественной войны, люди разных возрастов, профессий и национальностей объединились, чтобы нанести сокрушительный удар по нацизму – теперь украинскому", - заявил Пасечник.По его словам, Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России с тяжелыми боями освобождают города, районы и села. "Тысячи сограждан перестали бояться говорить на родном русском языке, носить символ военной доблести и славы – георгиевскую ленту, а самое главное – впервые за восемь лет, не опасаясь преследований и репрессий, отмечать День Победы", - отметил он."Перед нами стоит более глобальная цель, общая задача – полное очищение родины от нацизма. Только так мы сможем подарить процветающее мирное будущее нашим детям, заложить прочный фундамент для развития республики", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/putin-1787493028.html
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россия
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, день победы
09:13 09.05.2022
 
​​Глава ЛНР Пасечник поздравил земляков с Днем Победы

​​Глава ЛНР Пасечник: тысячи сограждан смогут отметить День Победы, не опасаясь репрессий

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПарад Победы в Луганске
Парад Победы в Луганске - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Парад Победы в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Благодаря освобождению районов ЛНР тысячи сограждан впервые за 8 лет, не опасаясь преследований и репрессий, могут отмечать День Победы, носить георгиевскую ленточку и говорить на русском языке, заявил глава республики Леонид Пасечник в праздничном обращении к землякам.
"К большому сожалению, фашизм снова поднял голову. Сегодня украинские националисты, подобно немецким захватчикам, пытаются сломить нашу веру, волю, любовь к родине, уважение к истории, памяти предков – минувшие годы отчетливо показали, что у них это никогда не получится. Воспитанные на примерах истинного героизма и мужества, стойкости духа, преданности Отчизне, как и во время Великой Отечественной войны, люди разных возрастов, профессий и национальностей объединились, чтобы нанести сокрушительный удар по нацизму – теперь украинскому", - заявил Пасечник.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 12:08День Победы — 2022
Путин поздравил лидеров ЛНР и ДНР с Днем Победы
По его словам, Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России с тяжелыми боями освобождают города, районы и села. "Тысячи сограждан перестали бояться говорить на родном русском языке, носить символ военной доблести и славы – георгиевскую ленту, а самое главное – впервые за восемь лет, не опасаясь преследований и репрессий, отмечать День Победы", - отметил он.
"Перед нами стоит более глобальная цель, общая задача – полное очищение родины от нацизма. Только так мы сможем подарить процветающее мирное будущее нашим детям, заложить прочный фундамент для развития республики", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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