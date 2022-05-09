https://ria.ru/20220509/donbass-1787591050.html

​​Глава ЛНР Пасечник поздравил земляков с Днем Победы

​​Глава ЛНР Пасечник поздравил земляков с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022

​​Глава ЛНР Пасечник поздравил земляков с Днем Победы

Благодаря освобождению районов ЛНР тысячи сограждан впервые за 8 лет, не опасаясь преследований и репрессий, могут отмечать День Победы, носить георгиевскую... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:13

2022-05-09T09:13

2022-05-09T09:13

день победы — 2022

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

украина

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731574512_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_bca856c08d92d31c5d98257cc968bc64.jpg

ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Благодаря освобождению районов ЛНР тысячи сограждан впервые за 8 лет, не опасаясь преследований и репрессий, могут отмечать День Победы, носить георгиевскую ленточку и говорить на русском языке, заявил глава республики Леонид Пасечник в праздничном обращении к землякам."К большому сожалению, фашизм снова поднял голову. Сегодня украинские националисты, подобно немецким захватчикам, пытаются сломить нашу веру, волю, любовь к родине, уважение к истории, памяти предков – минувшие годы отчетливо показали, что у них это никогда не получится. Воспитанные на примерах истинного героизма и мужества, стойкости духа, преданности Отчизне, как и во время Великой Отечественной войны, люди разных возрастов, профессий и национальностей объединились, чтобы нанести сокрушительный удар по нацизму – теперь украинскому", - заявил Пасечник.По его словам, Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России с тяжелыми боями освобождают города, районы и села. "Тысячи сограждан перестали бояться говорить на родном русском языке, носить символ военной доблести и славы – георгиевскую ленту, а самое главное – впервые за восемь лет, не опасаясь преследований и репрессий, отмечать День Победы", - отметил он."Перед нами стоит более глобальная цель, общая задача – полное очищение родины от нацизма. Только так мы сможем подарить процветающее мирное будущее нашим детям, заложить прочный фундамент для развития республики", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/putin-1787493028.html

https://ria.ru/20220508/ogon-1787523090.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, день победы