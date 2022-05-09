10:38 09.05.2022 (обновлено: 10:44 09.05.2022)
Народная милиция ДНР уничтожила 37 националистов за сутки
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 37 украинских националистов за сутки
Бойцы Народной милиции ДНР
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения за сутки уничтожили 37 украинских националистов и девять огневых точек.
"С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 37 украинских националиста, девять огневых точек, в том числе четыре миномётных расчета, одну огневую позицию 152-миллиметровых буксируемых артиллеристских установок 2А65 "Мста-Б", одну БМП и три грузовых транспортных средства", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
Отмечается, что также силы ДНР захватили одну 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град, три 120-миллиметровых миномёта и четыре грузовых транспортных средства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.