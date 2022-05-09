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Народная милиция ДНР уничтожила 37 националистов за сутки - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Народная милиция ДНР уничтожила 37 националистов за сутки
Народная милиция ДНР уничтожила 37 националистов за сутки - РИА Новости, 09.05.2022
Народная милиция ДНР уничтожила 37 националистов за сутки
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения за сутки уничтожили 37 украинских националистов и девять огневых точек. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:38
2022-05-09T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения за сутки уничтожили 37 украинских националистов и девять огневых точек."С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 37 украинских националиста, девять огневых точек, в том числе четыре миномётных расчета, одну огневую позицию 152-миллиметровых буксируемых артиллеристских установок 2А65 "Мста-Б", одну БМП и три грузовых транспортных средства", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что также силы ДНР захватили одну 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град, три 120-миллиметровых миномёта и четыре грузовых транспортных средства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
10:38 09.05.2022 (обновлено: 10:44 09.05.2022)
 
Народная милиция ДНР уничтожила 37 националистов за сутки

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 37 украинских националистов за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения за сутки уничтожили 37 украинских националистов и девять огневых точек.
"С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 37 украинских националиста, девять огневых точек, в том числе четыре миномётных расчета, одну огневую позицию 152-миллиметровых буксируемых артиллеристских установок 2А65 "Мста-Б", одну БМП и три грузовых транспортных средства", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
Отмечается, что также силы ДНР захватили одну 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град, три 120-миллиметровых миномёта и четыре грузовых транспортных средства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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