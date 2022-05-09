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В ДНР за 82 дня эскалации погибли 106 мирных жителей - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/dnr-1787597326.html
В ДНР за 82 дня эскалации погибли 106 мирных жителей
В ДНР за 82 дня эскалации погибли 106 мирных жителей - РИА Новости, 09.05.2022
В ДНР за 82 дня эскалации погибли 106 мирных жителей
За 82 дня эскалации в Донецкой народной республике погибли 106 мирных жителей, из них трое детей, 479 человек, включая 39 детей, получили ранения, сообщает... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:58
2022-05-09T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. За 82 дня эскалации в Донецкой народной республике погибли 106 мирных жителей, из них трое детей, 479 человек, включая 39 детей, получили ранения, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 82 дня эскалации погибли 106 мирных жителей, в том числе трое детей. Ранения различной степени тяжести получили 479 мирных жителей, в том числе 39 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Повреждено 3226 жилых домов и 681 объект гражданской инфраструктуры.За этот период представительство зафиксировало 2608 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения - 2351. В общей сложности украинские войска выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", пять ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 10 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 3606 ракет РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220507/obstrel-1787450266.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия
09:58 09.05.2022
 
В ДНР за 82 дня эскалации погибли 106 мирных жителей

В ДНР за 82 дня эскалации погибли 106 мирных жителей, 479 ранены

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТанк Т-72 в селе Безыменное
Танк Т-72 в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. За 82 дня эскалации в Донецкой народной республике погибли 106 мирных жителей, из них трое детей, 479 человек, включая 39 детей, получили ранения, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 82 дня эскалации погибли 106 мирных жителей, в том числе трое детей. Ранения различной степени тяжести получили 479 мирных жителей, в том числе 39 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Повреждено 3226 жилых домов и 681 объект гражданской инфраструктуры.
За этот период представительство зафиксировало 2608 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения - 2351. В общей сложности украинские войска выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", пять ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 10 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 3606 ракет РСЗО БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 22:43В мире
Минобороны РФ: боевики в форме ВС РФ обстреливали жилые дома в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
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