https://ria.ru/20220509/degtyarev-1787611614.html

Дегтярев присоединился к акции "Бессмертный полк" в Хабаровске

Дегтярев присоединился к акции "Бессмертный полк" в Хабаровске - РИА Новости, 09.05.2022

Дегтярев присоединился к акции "Бессмертный полк" в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев присоединился к акции "Бессмертный полк" в Хабаровске, он в колонне с жителями и гостями города пронес портрет... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:03

2022-05-09T11:03

2022-05-09T11:19

хабаровск

комсомольск-на-амуре

вена

тихоокеанский флот вмф россии

группа газ

т-34

т-80

бук (зенитный ракетный комплекс)

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ХАБАРОВСК, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев присоединился к акции "Бессмертный полк" в Хабаровске, он в колонне с жителями и гостями города пронес портрет своего деда Ивана Дегтярева, передает корреспондент РИА Новости.По данным краевого правительства, в этом году в акции в Хабаровске приняло участие беспрецедентное число жителей - более 60 тысяч человек. Колонна "Бессмертного полка" проследовала по улицам Муравьева-Амурского и Тургенева до площади Славы, где губернатор возложил цветы к Вечному огню в память о погибших воинах.Ранее глава региона рассказал, что Иван Дмитриевич Дегтярев - ветеран Великой Отечественной войны, встретил победу в Вене, а после был переброшен на Дальний Восток, в Хабаровск, где участвовал в боях с Квантунской армией."Лично я впервые присоединюсь к акции "Бессмертный полк" в Хабаровске", - поделился впечатлением глава региона.Шествие состоялось и в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Бикине, Амурске и во всех, даже самых отдалённых, районах края.В Хабаровске завершился главный парад на территории Восточного военного округа (ВВО), посвященный 77-й годовщине Победы в Великой отечественной войне. Командовал парадом и.о. начальника штаба ВВО генерал-майор Григорий Тюрин, принимал - и.о. командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев.Губернатор приветствовал участников торжественного марша войск и военной техники Хабаровского гарнизона. Особыми гостями стали генеральный консул КНР в Хабаровске Цуй Гоцзе, руководитель Хабаровской канцелярии генконсульства, заместитель генерального консула КНДР во Владивостоке Ким Чжэ Чжон."Мы преклоняемся перед нашими бойцами, которые навсегда остались на полях сражений... Этот праздник был, есть и будет для России, для нашего народа священным. Мы гордимся каждым. Гордимся нашими земляками - 28 дальневосточных соединений и частей удостоены почетных наименований и наград. Тысячи хабаровчан награждены орденами и медалями, десятки стали Героями Советского Союза", - сказал Дегтярев на масштабном мероприятии.Впервые в регионе за парадом с трибун наблюдали свыше 1 тысячи человек. В их числе – более 300 почетных участников: ветераны Великой Отечественной, "дети войны", ветераны силовых структур и ВВО, а также их семьи.После объезда парадных расчетов по площади имени Ленина прошли: рота барабанщиков Уссурийского Суворовского военного училища, рота почетного караула, парадные расчеты офицеров штаба ВВО, объединения ВВС и ПВО, подводных сил Краснознаменного Тихоокеанского флота ТОФ и другие парадные расчеты. В параде приняли участие более 3,5 тысячи человек, сообщало ранее руководство округа.В составе колонны техники времён Великой отечественной войны в параде войск Хабаровского гарнизона приняли участие: легендарные танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 "Зверобой" и реактивные миномёты БМ-13 "Катюша". Кроме того, жители и гости города увидели танки Т-80, Т-80БВМ, артиллерийские установки МСТА-С, зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Тор", С-400, С-300В4, пусковые установки "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", ЗРПК "Панцирь-С", бронетранспортёры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2М, двухзвенные гусеничные снегоболотоходы "Алеут", а также комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Москва" и "Инфауна". В состав "арктической" колонны вошли новые танки Т-80БВМ, бронетранспортёры БТР-82А и снегоболотоходы ГАЗ-3344-20 "Алеут". Всего было задействовано более 110 образцов вооружения, военной и спецтехники.Празднование Дня Победы завершится в Хабаровске салютом в 22.00 (15.00 мск).Хабаровский край внес неоценимый вклад в достижение Победы. По данным регионального правительства, завод "Дальдизель" выпустил более 1 миллиона мин и 15 тысяч минометов. Металл "Амурстали" использовался для брони танков. В цехах "Дальэнергомаша" отливались орудия и снаряды. Свыше 2,7 тысячи бомбардировщиков Ил-4 вышли из цехов Авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20220508/prazdnik-1786009397.html

https://ria.ru/20220509/dushanbe-1787599927.html

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хабаровск

комсомольск-на-амуре

вена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

хабаровск, комсомольск-на-амуре, вена, тихоокеанский флот вмф россии, группа газ, т-34, т-80, бук (зенитный ракетный комплекс), день победы