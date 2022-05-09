11:03 09.05.2022 (обновлено: 11:19 09.05.2022)
Дегтярев присоединился к акции "Бессмертный полк" в Хабаровске
Губернатор Хабаровского края Дегтярев присоединился к акции "Бессмертный полк"
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев присоединился к акции "Бессмертный полк" в Хабаровске
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев присоединился к акции "Бессмертный полк" в Хабаровске, он в колонне с жителями и гостями города пронес портрет своего деда Ивана Дегтярева, передает корреспондент РИА Новости.
По данным краевого правительства, в этом году в акции в Хабаровске приняло участие беспрецедентное число жителей - более 60 тысяч человек. Колонна "Бессмертного полка" проследовала по улицам Муравьева-Амурского и Тургенева до площади Славы, где губернатор возложил цветы к Вечному огню в память о погибших воинах.
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев присоединился к акции "Бессмертный полк" в Хабаровске
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев присоединился к акции "Бессмертный полк" в Хабаровске
Ранее глава региона рассказал, что Иван Дмитриевич Дегтярев - ветеран Великой Отечественной войны, встретил победу в Вене, а после был переброшен на Дальний Восток, в Хабаровск, где участвовал в боях с Квантунской армией.
"Лично я впервые присоединюсь к акции "Бессмертный полк" в Хабаровске", - поделился впечатлением глава региона.
Шествие состоялось и в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Бикине, Амурске и во всех, даже самых отдалённых, районах края.
В Хабаровске завершился главный парад на территории Восточного военного округа (ВВО), посвященный 77-й годовщине Победы в Великой отечественной войне. Командовал парадом и.о. начальника штаба ВВО генерал-майор Григорий Тюрин, принимал - и.о. командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев.
Губернатор приветствовал участников торжественного марша войск и военной техники Хабаровского гарнизона. Особыми гостями стали генеральный консул КНР в Хабаровске Цуй Гоцзе, руководитель Хабаровской канцелярии генконсульства, заместитель генерального консула КНДР во Владивостоке Ким Чжэ Чжон.
"Мы преклоняемся перед нашими бойцами, которые навсегда остались на полях сражений... Этот праздник был, есть и будет для России, для нашего народа священным. Мы гордимся каждым. Гордимся нашими земляками - 28 дальневосточных соединений и частей удостоены почетных наименований и наград. Тысячи хабаровчан награждены орденами и медалями, десятки стали Героями Советского Союза", - сказал Дегтярев на масштабном мероприятии.
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев присоединился к акции "Бессмертный полк" в Хабаровске
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев присоединился к акции "Бессмертный полк" в Хабаровске
Впервые в регионе за парадом с трибун наблюдали свыше 1 тысячи человек. В их числе – более 300 почетных участников: ветераны Великой Отечественной, "дети войны", ветераны силовых структур и ВВО, а также их семьи.
После объезда парадных расчетов по площади имени Ленина прошли: рота барабанщиков Уссурийского Суворовского военного училища, рота почетного караула, парадные расчеты офицеров штаба ВВО, объединения ВВС и ПВО, подводных сил Краснознаменного Тихоокеанского флота ТОФ и другие парадные расчеты. В параде приняли участие более 3,5 тысячи человек, сообщало ранее руководство округа.
В составе колонны техники времён Великой отечественной войны в параде войск Хабаровского гарнизона приняли участие: легендарные танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 "Зверобой" и реактивные миномёты БМ-13 "Катюша". Кроме того, жители и гости города увидели танки Т-80, Т-80БВМ, артиллерийские установки МСТА-С, зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Тор", С-400, С-300В4, пусковые установки "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", ЗРПК "Панцирь-С", бронетранспортёры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2М, двухзвенные гусеничные снегоболотоходы "Алеут", а также комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Москва" и "Инфауна". В состав "арктической" колонны вошли новые танки Т-80БВМ, бронетранспортёры БТР-82А и снегоболотоходы ГАЗ-3344-20 "Алеут". Всего было задействовано более 110 образцов вооружения, военной и спецтехники.
Празднование Дня Победы завершится в Хабаровске салютом в 22.00 (15.00 мск).
Хабаровский край внес неоценимый вклад в достижение Победы. По данным регионального правительства, завод "Дальдизель" выпустил более 1 миллиона мин и 15 тысяч минометов. Металл "Амурстали" использовался для брони танков. В цехах "Дальэнергомаша" отливались орудия и снаряды. Свыше 2,7 тысячи бомбардировщиков Ил-4 вышли из цехов Авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре.