https://ria.ru/20220509/dacha-1787578063.html
Эксперт рассказала, как правильно подготовить дачу к лету
Эксперт рассказала, как правильно подготовить дачу к лету - РИА Новости, 09.05.2022
Эксперт рассказала, как правильно подготовить дачу к лету
Эксперт-дачник, преподаватель экономического факультета РУДН Елена Егорычева рассказала агентству "Прайм", что важно сделать гражданам в период майских... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T03:13
2022-05-09T03:13
2022-05-09T03:13
общество
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Эксперт-дачник, преподаватель экономического факультета РУДН Елена Егорычева рассказала агентству "Прайм", что важно сделать гражданам в период майских праздников для подготовки своей дачи к летнему сезону.По мнению Егорычевой, данный процесс очень индивидуален, так как одни люди дачу на зиму не закрывают, а у других она функционирует только в теплый период.Она отметила, что прежде всего необходимо привезти вещи, которые на зиму отвозили в город на хранение. Следует запустить водопровод и наполнить систему, если на зиму вода сливалась. Нужно включить отопительную систему, просушить и проветрить дом и все подсобные помещения. Также важно обойти весь дом и все внутренние помещения и посмотрите, что следует отремонтировать.На участке следует убрать мусор, подготовить компостную яму, поставить теплицы, если они не капитальные, засыпать грунт, обработать деревья.После выполнения указанных действий дачный сезон можно считать открытым.
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общество
Эксперт рассказала, как правильно подготовить дачу к лету
Эксперт Егорычева рассказала, как правильно подготовить дачу к лету
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости.
Эксперт-дачник, преподаватель экономического факультета РУДН Елена Егорычева рассказала
агентству "Прайм", что важно сделать гражданам в период майских праздников для подготовки своей дачи к летнему сезону.
По мнению Егорычевой, данный процесс очень индивидуален, так как одни люди дачу на зиму не закрывают, а у других она функционирует только в теплый период.
Она отметила, что прежде всего необходимо привезти вещи, которые на зиму отвозили в город на хранение. Следует запустить водопровод и наполнить систему, если на зиму вода сливалась. Нужно включить отопительную систему, просушить и проветрить дом и все подсобные помещения. Также важно обойти весь дом и все внутренние помещения и посмотрите, что следует отремонтировать.
На участке следует убрать мусор, подготовить компостную яму, поставить теплицы, если они не капитальные, засыпать грунт, обработать деревья.
После выполнения указанных действий дачный сезон можно считать открытым.