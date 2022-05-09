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"Газпром" забронировал газопровод Ямал — Европа на предстоящую ночь

"Газпром" забронировал газопровод Ямал — Европа на предстоящую ночь - РИА Новости, 09.05.2022

"Газпром" забронировал газопровод Ямал — Европа на предстоящую ночь

"Газпром" после двухдневного перерыва вернулся к бронированию газопровода "Ямал-Европа" в Польше, выкупил часть мощности на предстоящую ночь до утра 10 мая,... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T18:15

2022-05-09T18:15

2022-05-09T18:16

экономика

газпром

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Газпром" после двухдневного перерыва вернулся к бронированию газопровода "Ямал-Европа" в Польше, выкупил часть мощности на предстоящую ночь до утра 10 мая, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания забронировала около 1,1 миллиона кубометра в час транзитной мощности из предлагавшихся 3,7 миллиона в час. Это примерно 30% предложения, которыми "Газпром" сможет воспользоваться с 21.00 мск 9 мая до 7.00 мск 10 мая.

https://radiosputnik.ria.ru/20220507/gaz-1787427064.html

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экономика, газпром