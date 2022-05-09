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"Газпром" забронировал газопровод Ямал — Европа на предстоящую ночь - РИА Новости, 09.05.2022
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"Газпром" забронировал газопровод Ямал — Европа на предстоящую ночь
"Газпром" забронировал газопровод Ямал — Европа на предстоящую ночь - РИА Новости, 09.05.2022
"Газпром" забронировал газопровод Ямал — Европа на предстоящую ночь
"Газпром" после двухдневного перерыва вернулся к бронированию газопровода "Ямал-Европа" в Польше, выкупил часть мощности на предстоящую ночь до утра 10 мая,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T18:15
2022-05-09T18:16
экономика
газпром
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Газпром" после двухдневного перерыва вернулся к бронированию газопровода "Ямал-Европа" в Польше, выкупил часть мощности на предстоящую ночь до утра 10 мая, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания забронировала около 1,1 миллиона кубометра в час транзитной мощности из предлагавшихся 3,7 миллиона в час. Это примерно 30% предложения, которыми "Газпром" сможет воспользоваться с 21.00 мск 9 мая до 7.00 мск 10 мая.
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экономика, газпром
18:15 09.05.2022 (обновлено: 18:16 09.05.2022)
 
"Газпром" забронировал газопровод Ямал — Европа на предстоящую ночь

GSA: "Газпром" забронировал газопровод Ямал — Европа на предстоящую ночь

© AP Photo / Sergei GritsРабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Газпром" после двухдневного перерыва вернулся к бронированию газопровода "Ямал-Европа" в Польше, выкупил часть мощности на предстоящую ночь до утра 10 мая, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.
Компания забронировала около 1,1 миллиона кубометра в час транзитной мощности из предлагавшихся 3,7 миллиона в час. Это примерно 30% предложения, которыми "Газпром" сможет воспользоваться с 21.00 мск 9 мая до 7.00 мск 10 мая.
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 19:05В России
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ЭкономикаГазпром
 
 
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