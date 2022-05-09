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Шествие "Бессмертного полка" в Москве. Прямая трансляция
Шествие "Бессмертного полка" в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2022
Шествие "Бессмертного полка" в Москве. Прямая трансляция
В Москве проходит шествие "Бессмертного полка". Полностью заполнена Тверская улица в центре столицы, многие десятки тысяч человек идут в сторону Красной... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:00
2022-05-09T15:00
2022-05-09T15:06
день победы — 2022
день победы
москва
бессмертный полк
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В Москве проходит шествие "Бессмертного полка". Полностью заполнена Тверская улица в центре столицы, многие десятки тысяч человек идут в сторону Красной площади. К ним присоединился президент Владимир Путин.Участники акции несут таблички с изображениями своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне, участников спецоперации на Украине, государственные флаги России, знамена Победы.
москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: "Бессмертный полк" в Москве
LIVE: "Бессмертный полк" в Москве
2022-05-09T15:00
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PT138M55S
РИА Новости
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день победы, москва, бессмертный полк, видео
Шествие "Бессмертного полка" в Москве. Прямая трансляция
В Москве проходит шествие "Бессмертного полка". Полностью заполнена Тверская улица в центре столицы, многие десятки тысяч человек идут в сторону Красной площади. К ним присоединился президент Владимир Путин.
2022-05-09T15:00
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PT138M55S
В Москве проходит шествие "Бессмертного полка". Полностью заполнена Тверская улица в центре столицы, многие десятки тысяч человек идут в сторону Красной площади. К ним присоединился президент Владимир Путин.
Участники акции несут таблички с изображениями своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне, участников спецоперации на Украине, государственные флаги России, знамена Победы.