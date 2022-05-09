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Шествие "Бессмертного полка" в Москве. Прямая трансляция

Шествие "Бессмертного полка" в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2022

Шествие "Бессмертного полка" в Москве. Прямая трансляция

В Москве проходит шествие "Бессмертного полка". Полностью заполнена Тверская улица в центре столицы, многие десятки тысяч человек идут в сторону Красной... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:00

2022-05-09T15:00

2022-05-09T15:06

день победы — 2022

день победы

москва

бессмертный полк

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В Москве проходит шествие "Бессмертного полка". Полностью заполнена Тверская улица в центре столицы, многие десятки тысяч человек идут в сторону Красной площади. К ним присоединился президент Владимир Путин.Участники акции несут таблички с изображениями своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне, участников спецоперации на Украине, государственные флаги России, знамена Победы.

москва

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2022

Мария Назарова

Мария Назарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Назарова

день победы, москва, бессмертный полк, видео