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С начала спецоперации уничтожены 790 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/bespilotniki-1787687887.html
С начала спецоперации уничтожены 790 украинских беспилотников
С начала спецоперации уничтожены 790 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.05.2022
С начала спецоперации уничтожены 790 украинских беспилотников
С начала проведения спецоперации уничтожены 790 украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T19:35
2022-05-09T19:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
игорь конашенков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. С начала проведения спецоперации уничтожены 790 украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 162 самолета, 124 вертолета, 790 беспилотных летательных аппаратов, 299 зенитных ракетных комплексов, 2967 танков и других боевых бронированных машин, 347 установок реактивных систем залпового огня, 1432 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2778 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/provokatsiya-1787686276.html
россия
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в мире, россия, украина, донбасс, игорь конашенков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
19:35 09.05.2022
 
С начала спецоперации уничтожены 790 украинских беспилотников

Минобороны: с начала проведения спецоперации уничтожены 790 украинских беспилотников

© Фото : официальный сайт Донецкой Народной РеспубликиУкраинский беспилотник, оснащенный взрывным устройством
Украинский беспилотник, оснащенный взрывным устройством - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : официальный сайт Донецкой Народной Республики
Украинский беспилотник, оснащенный взрывным устройством. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. С начала проведения спецоперации уничтожены 790 украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 162 самолета, 124 вертолета, 790 беспилотных летательных аппаратов, 299 зенитных ракетных комплексов, 2967 танков и других боевых бронированных машин, 347 установок реактивных систем залпового огня, 1432 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2778 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассИгорь КонашенковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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