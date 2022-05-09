https://ria.ru/20220509/belorussiya-1787585855.html
Делегация из Белоруссии отправилась в Москву для участия в торжествах 9 Мая
Делегация из Белоруссии отправилась в Москву для участия в торжествах 9 Мая - РИА Новости, 09.05.2022
Делегация из Белоруссии отправилась в Москву для участия в торжествах 9 Мая
Группа ветеранов боевых действий и представителей общественных объединений вечером в воскресенье при поддержке посольства России в Минске отправилась в Москву... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T08:06
2022-05-09T08:06
2022-05-09T08:06
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Группа ветеранов боевых действий и представителей общественных объединений вечером в воскресенье при поддержке посольства России в Минске отправилась в Москву для участия 9 мая в торжественных мероприятиях на Красной площади и шествии "Бессмертного полка", сообщила пресс-служба российской дипмиссии."Вечером 8 мая группа ветеранов боевых действий, представителей общественных объединений и молодёжных организаций из всех регионов Беларуси в составе более 100 человек отправилась поездом из Минска в Москву", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что в День Победы они примут участие в торжественных мероприятиях на Красной площади и шествии "Бессмертного полка" в Москве."Поездка организована при поддержке посольства России и призвана способствовать сохранению исторической памяти и укреплению связей в рамках Союзного государства", - пояснили там.
https://ria.ru/20220507/moskva-1787352066.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, белоруссия, россия, день победы
Делегация из Белоруссии отправилась в Москву для участия в торжествах 9 Мая
Делегация из Белоруссии выехала в Москву для участия в торжествах на Красной площади 9 Мая