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Делегация из Белоруссии отправилась в Москву для участия в торжествах 9 Мая - РИА Новости, 09.05.2022
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Делегация из Белоруссии отправилась в Москву для участия в торжествах 9 Мая
Делегация из Белоруссии отправилась в Москву для участия в торжествах 9 Мая - РИА Новости, 09.05.2022
Делегация из Белоруссии отправилась в Москву для участия в торжествах 9 Мая
Группа ветеранов боевых действий и представителей общественных объединений вечером в воскресенье при поддержке посольства России в Минске отправилась в Москву... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T08:06
2022-05-09T08:06
в мире
москва
белоруссия
россия
день победы
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Группа ветеранов боевых действий и представителей общественных объединений вечером в воскресенье при поддержке посольства России в Минске отправилась в Москву для участия 9 мая в торжественных мероприятиях на Красной площади и шествии "Бессмертного полка", сообщила пресс-служба российской дипмиссии."Вечером 8 мая группа ветеранов боевых действий, представителей общественных объединений и молодёжных организаций из всех регионов Беларуси в составе более 100 человек отправилась поездом из Минска в Москву", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что в День Победы они примут участие в торжественных мероприятиях на Красной площади и шествии "Бессмертного полка" в Москве."Поездка организована при поддержке посольства России и призвана способствовать сохранению исторической памяти и укреплению связей в рамках Союзного государства", - пояснили там.
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в мире, москва, белоруссия, россия, день победы
08:06 09.05.2022
 
Делегация из Белоруссии отправилась в Москву для участия в торжествах 9 Мая

Делегация из Белоруссии выехала в Москву для участия в торжествах на Красной площади 9 Мая

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПарад Победы в Москве на Красной площади
Парад Победы в Москве на Красной площади - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Парад Победы в Москве на Красной площади. Архивное фото
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Группа ветеранов боевых действий и представителей общественных объединений вечером в воскресенье при поддержке посольства России в Минске отправилась в Москву для участия 9 мая в торжественных мероприятиях на Красной площади и шествии "Бессмертного полка", сообщила пресс-служба российской дипмиссии.
"Вечером 8 мая группа ветеранов боевых действий, представителей общественных объединений и молодёжных организаций из всех регионов Беларуси в составе более 100 человек отправилась поездом из Минска в Москву", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Отмечается, что в День Победы они примут участие в торжественных мероприятиях на Красной площади и шествии "Бессмертного полка" в Москве.
"Поездка организована при поддержке посольства России и призвана способствовать сохранению исторической памяти и укреплению связей в рамках Союзного государства", - пояснили там.
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