https://ria.ru/20220509/azerbaydzhan-1787599352.html

Президент Азербайджана почтил память погибших в Великой Отечественной войне

Президент Азербайджана почтил память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2022

Президент Азербайджана почтил память погибших в Великой Отечественной войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил память погибших за Победу над фашизмом, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:10

2022-05-09T10:10

2022-05-09T10:10

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в мире

ильхам алиев

азербайджан

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БАКУ, 9 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил память погибших за Победу над фашизмом, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства."Девятого мая исполняется 77 лет исторической Победе над фашизмом. По этому случаю президент Азербайджанской Республики… Ильхам Алиев посетил могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова, возложил цветы, почтил память всех сынов Азербайджана, погибших в войне", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что азербайджанский народ внес важный вклад в достижение исторической Победы над фашизмом. На фронт ушли 600 тысяч сыновей и дочерей Азербайджана. Свыше 300 тысяч из них героически погибли в боях. За отвагу, проявленную на войне, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 170 тысяч солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.Заявление в связи с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне распространил также МИД Азербайджана."В этот знаменательный день мы воздаем дань памяти каждому из солдат, офицеров и простых граждан, которые перенесли огромные трудности, проявив мужество и героизм и сыграв беспрецедентную роль в победе в той, одной из самых страшных войн в истории человечества", - подчеркивается в заявлении.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/pobeda-1787598838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ильхам алиев, азербайджан, день победы