https://ria.ru/20220509/azerbaydzhan-1787599352.html
Президент Азербайджана почтил память погибших в Великой Отечественной войне
Президент Азербайджана почтил память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2022
Президент Азербайджана почтил память погибших в Великой Отечественной войне
Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил память погибших за Победу над фашизмом, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:10
2022-05-09T10:10
2022-05-09T10:10
день победы — 2022
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БАКУ, 9 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил память погибших за Победу над фашизмом, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства."Девятого мая исполняется 77 лет исторической Победе над фашизмом. По этому случаю президент Азербайджанской Республики… Ильхам Алиев посетил могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова, возложил цветы, почтил память всех сынов Азербайджана, погибших в войне", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что азербайджанский народ внес важный вклад в достижение исторической Победы над фашизмом. На фронт ушли 600 тысяч сыновей и дочерей Азербайджана. Свыше 300 тысяч из них героически погибли в боях. За отвагу, проявленную на войне, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 170 тысяч солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.Заявление в связи с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне распространил также МИД Азербайджана."В этот знаменательный день мы воздаем дань памяти каждому из солдат, офицеров и простых граждан, которые перенесли огромные трудности, проявив мужество и героизм и сыграв беспрецедентную роль в победе в той, одной из самых страшных войн в истории человечества", - подчеркивается в заявлении.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20220509/pobeda-1787598838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ильхам алиев, азербайджан, день победы
Президент Азербайджана почтил память погибших в Великой Отечественной войне
Президент Азербайджана Алиев почтил память погибших в Великой Отечественной войне
БАКУ, 9 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил память погибших за Победу над фашизмом, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
"Девятого мая исполняется 77 лет исторической Победе над фашизмом. По этому случаю президент Азербайджанской Республики… Ильхам Алиев
посетил могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова, возложил цветы, почтил память всех сынов Азербайджана
, погибших в войне", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что азербайджанский народ внес важный вклад в достижение исторической Победы над фашизмом. На фронт ушли 600 тысяч сыновей и дочерей Азербайджана. Свыше 300 тысяч из них героически погибли в боях. За отвагу, проявленную на войне, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 170 тысяч солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.
Заявление в связи с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне распространил также МИД Азербайджана.
"В этот знаменательный день мы воздаем дань памяти каждому из солдат, офицеров и простых граждан, которые перенесли огромные трудности, проявив мужество и героизм и сыграв беспрецедентную роль в победе в той, одной из самых страшных войн в истории человечества", - подчеркивается в заявлении.