https://ria.ru/20220509/avstraliya-1787649725.html

Жители австралийского Перта возложили цветы к мемориалу в честь Дня Победы

Жители австралийского Перта возложили цветы к мемориалу в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Жители австралийского Перта возложили цветы к мемориалу в честь Дня Победы

Возложение цветов к мемориалу "Вечный огонь" состоялось в понедельник в австралийском городе Перт, в центральном Кингс-Парке, по случаю Дня Победы, сообщил РИА... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:48

2022-05-09T14:48

2022-05-09T14:48

день победы — 2022

в мире

перт

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Возложение цветов к мемориалу "Вечный огонь" состоялось в понедельник в австралийском городе Перт, в центральном Кингс-Парке, по случаю Дня Победы, сообщил РИА Новости по телефону один из участников этого мероприятия Андрей Абросимов.По его словам, к монументу, который посвящен всем павшим солдатам всех войн, пришли возложить цветы более 100 человек, некоторые несли флаги России.Многие люди пришли с детьми, которые держали в руках портреты своих предков, воевавших в Великую Отечественную войну, рассказывали о них другим участникам.Он также сообщил, что возложить цветы к памятнику в Перте пришли представители сербской общины.Как сообщалось ранее, накануне в Сиднее прошло шествие "Бессмертного полка" ко Дню Победы. Еще в Сиднее, Мельбурне, Перте и Брисбене русскоязычные граждане провели мотопробег.

https://ria.ru/20220508/sidney-1787501690.html

https://ria.ru/20220509/london-1787635709.html

перт

россия

сидней

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, перт, россия, сидней, день победы