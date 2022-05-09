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Жители австралийского Перта возложили цветы к мемориалу в честь Дня Победы
Жители австралийского Перта возложили цветы к мемориалу в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Жители австралийского Перта возложили цветы к мемориалу в честь Дня Победы
Возложение цветов к мемориалу "Вечный огонь" состоялось в понедельник в австралийском городе Перт, в центральном Кингс-Парке, по случаю Дня Победы, сообщил РИА... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:48
2022-05-09T14:48
2022-05-09T14:48
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Возложение цветов к мемориалу "Вечный огонь" состоялось в понедельник в австралийском городе Перт, в центральном Кингс-Парке, по случаю Дня Победы, сообщил РИА Новости по телефону один из участников этого мероприятия Андрей Абросимов.По его словам, к монументу, который посвящен всем павшим солдатам всех войн, пришли возложить цветы более 100 человек, некоторые несли флаги России.Многие люди пришли с детьми, которые держали в руках портреты своих предков, воевавших в Великую Отечественную войну, рассказывали о них другим участникам.Он также сообщил, что возложить цветы к памятнику в Перте пришли представители сербской общины.Как сообщалось ранее, накануне в Сиднее прошло шествие "Бессмертного полка" ко Дню Победы. Еще в Сиднее, Мельбурне, Перте и Брисбене русскоязычные граждане провели мотопробег.
https://ria.ru/20220508/sidney-1787501690.html
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в мире, перт, россия, сидней, день победы
Жители австралийского Перта возложили цветы к мемориалу в честь Дня Победы
Жители австралийского Перта возложили цветы к военному мемориалу в честь Дня Победы