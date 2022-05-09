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Жители австралийского Перта возложили цветы к мемориалу в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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Жители австралийского Перта возложили цветы к мемориалу в честь Дня Победы
Жители австралийского Перта возложили цветы к мемориалу в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Жители австралийского Перта возложили цветы к мемориалу в честь Дня Победы
Возложение цветов к мемориалу "Вечный огонь" состоялось в понедельник в австралийском городе Перт, в центральном Кингс-Парке, по случаю Дня Победы, сообщил РИА... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:48
2022-05-09T14:48
день победы — 2022
в мире
перт
россия
сидней
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Возложение цветов к мемориалу "Вечный огонь" состоялось в понедельник в австралийском городе Перт, в центральном Кингс-Парке, по случаю Дня Победы, сообщил РИА Новости по телефону один из участников этого мероприятия Андрей Абросимов.По его словам, к монументу, который посвящен всем павшим солдатам всех войн, пришли возложить цветы более 100 человек, некоторые несли флаги России.Многие люди пришли с детьми, которые держали в руках портреты своих предков, воевавших в Великую Отечественную войну, рассказывали о них другим участникам.Он также сообщил, что возложить цветы к памятнику в Перте пришли представители сербской общины.Как сообщалось ранее, накануне в Сиднее прошло шествие "Бессмертного полка" ко Дню Победы. Еще в Сиднее, Мельбурне, Перте и Брисбене русскоязычные граждане провели мотопробег.
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в мире, перт, россия, сидней, день победы
14:48 09.05.2022
 
Жители австралийского Перта возложили цветы к мемориалу в честь Дня Победы

Жители австралийского Перта возложили цветы к военному мемориалу в честь Дня Победы

© TONY ASHBY / AFPПерт
Перт
© TONY ASHBY / AFP
Перт. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Возложение цветов к мемориалу "Вечный огонь" состоялось в понедельник в австралийском городе Перт, в центральном Кингс-Парке, по случаю Дня Победы, сообщил РИА Новости по телефону один из участников этого мероприятия Андрей Абросимов.
По его словам, к монументу, который посвящен всем павшим солдатам всех войн, пришли возложить цветы более 100 человек, некоторые несли флаги России.
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Многие люди пришли с детьми, которые держали в руках портреты своих предков, воевавших в Великую Отечественную войну, рассказывали о них другим участникам.
"Детей было очень много. Для нас это важно, так как мы живем далеко от России, и мы хотим передать память нашим детям", - сказал Абросимов.
Он также сообщил, что возложить цветы к памятнику в Перте пришли представители сербской общины.
Как сообщалось ранее, накануне в Сиднее прошло шествие "Бессмертного полка" ко Дню Победы. Еще в Сиднее, Мельбурне, Перте и Брисбене русскоязычные граждане провели мотопробег.
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