https://ria.ru/20220509/aviatsiya-1787631493.html

Российская авиация уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск

Российская авиация уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск - РИА Новости, 09.05.2022

Российская авиация уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск

Авиация РФ уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск, в том числе 18 высокоточными ракетами около Лисичанска и еще 52 оперативно-тактической... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:58

2022-05-09T12:58

2022-05-09T14:09

россия

лисичанск

попасная

войска воздушно-космической обороны

безопасность

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск, в том числе 18 высокоточными ракетами около Лисичанска и еще 52 оперативно-тактической авиацией и вертолетами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течении ночи уничтожены в районе населенного пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня "Град", в районе Лисичанска 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в районе Золотого радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", - рассказал генерал.Он добавил, что в районе населенного пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты.Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 52 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Глухов.

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787481757.html

россия

лисичанск

попасная

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Минобороны РФ о сбитых беспилотниках и истребителях ВСУ Российские средства ПВО минувшей ночью сбили два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25, три беспилотника в районе острова Змеиный, в том числе два "Байрактар-ТБ2", а также 12 других беспилотников в Харьковской и Черкасской областях, в ДНР и ЛНР, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-09T12:58 true PT2M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, лисичанск, попасная, войска воздушно-космической обороны, безопасность