https://ria.ru/20220509/aviatsiya-1787631493.html
Российская авиация уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск
Российская авиация уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск - РИА Новости, 09.05.2022
Российская авиация уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск
Авиация РФ уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск, в том числе 18 высокоточными ракетами около Лисичанска и еще 52 оперативно-тактической... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:58
2022-05-09T12:58
2022-05-09T14:09
россия
лисичанск
попасная
войска воздушно-космической обороны
безопасность
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск, в том числе 18 высокоточными ракетами около Лисичанска и еще 52 оперативно-тактической авиацией и вертолетами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течении ночи уничтожены в районе населенного пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня "Град", в районе Лисичанска 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в районе Золотого радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", - рассказал генерал.Он добавил, что в районе населенного пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты.Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 52 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Глухов.
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787481757.html
россия
лисичанск
попасная
РИА Новости
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Минобороны РФ о сбитых беспилотниках и истребителях ВСУ
Российские средства ПВО минувшей ночью сбили два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25, три беспилотника в районе острова Змеиный, в том числе два "Байрактар-ТБ2", а также 12 других беспилотников в Харьковской и Черкасской областях, в ДНР и ЛНР, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-09T12:58
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PT2M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, лисичанск, попасная, войска воздушно-космической обороны, безопасность
12:58 09.05.2022 (обновлено: 14:09 09.05.2022)
Российская авиация уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск
Конашенков: российская авиация уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск