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В "Бессмертном полке" в Анголе участвовали граждане России и Украины - РИА Новости, 09.05.2022
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В "Бессмертном полке" в Анголе участвовали граждане России и Украины
В "Бессмертном полке" в Анголе участвовали граждане России и Украины - РИА Новости, 09.05.2022
В "Бессмертном полке" в Анголе участвовали граждане России и Украины
"Бессмертный полк" прошел в столице Анголы Луанде, в нем приняли участие как соотечественники, проживающие и работающие на территории Анголы, так и граждане... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:58
2022-05-09T18:46
день победы — 2022
в мире
владимир тараров (посол россии в анголе)
ангола
россия
украина
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Бессмертный полк" прошел в столице Анголы Луанде, в нем приняли участие как соотечественники, проживающие и работающие на территории Анголы, так и граждане Украины, сообщает посольство РФ в Анголе.В понедельник в столице Анголы состоялись праздничные мероприятия по случаю 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Российский посол Владимир Тараров поздравил всех участников праздника с Великой Победой, отметив, что "ее историческое значение для судеб всего мира трудно переоценить, и сегодня как никогда важно вновь обратить внимание на уроки прошлого".Также в Луанде состоялся торжественный военный парад и церемония награждений руководства вооруженных сил Анголы и российских военнослужащих."Кульминацией праздника стала традиционная всероссийская акция "Бессмертный полк", в котором приняли участие соотечественники, проживающие и работающие на территории Анголы, включая граждан Украины, а также сотрудники посольства РФ и их семьи", - отметили в российском диппредставительстве.Также с поздравительной речью выступил Главный военный консультант при верховном главнокомандующем вооруженными силами Республики Ангола генерал-лейтенант Игорь Красин. В мероприятии также приняли участие представители военного руководства Анголы, в их числе Госсекретарь по национальной обороне и по делам ветеранов, адмирал Жозе Мария де Лима, а также главный инспектор министерства национальной обороны и по делам ветеранов, генерал-полковник Маркеш Коррейа "Банза" и командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Ангола, генерал-полковник Жак Рауль.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/krasnodar-1787672948.html
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в мире, владимир тараров (посол россии в анголе), ангола, россия, украина, день победы
17:58 09.05.2022 (обновлено: 18:46 09.05.2022)
 
В "Бессмертном полке" в Анголе участвовали граждане России и Украины

В "Бессмертном полке" в столице Анголы участвовали граждане России и Украины

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Участники акции "Бессмертный полк"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Бессмертный полк" прошел в столице Анголы Луанде, в нем приняли участие как соотечественники, проживающие и работающие на территории Анголы, так и граждане Украины, сообщает посольство РФ в Анголе.
В понедельник в столице Анголы состоялись праздничные мероприятия по случаю 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Российский посол Владимир Тараров поздравил всех участников праздника с Великой Победой, отметив, что "ее историческое значение для судеб всего мира трудно переоценить, и сегодня как никогда важно вновь обратить внимание на уроки прошлого".
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Вчера, 17:23День Победы — 2022
В Краснодаре в "Бессмертном полке" прошли более ста тысяч человек
Также в Луанде состоялся торжественный военный парад и церемония награждений руководства вооруженных сил Анголы и российских военнослужащих.
"Кульминацией праздника стала традиционная всероссийская акция "Бессмертный полк", в котором приняли участие соотечественники, проживающие и работающие на территории Анголы, включая граждан Украины, а также сотрудники посольства РФ и их семьи", - отметили в российском диппредставительстве.
Также с поздравительной речью выступил Главный военный консультант при верховном главнокомандующем вооруженными силами Республики Ангола генерал-лейтенант Игорь Красин. В мероприятии также приняли участие представители военного руководства Анголы, в их числе Госсекретарь по национальной обороне и по делам ветеранов, адмирал Жозе Мария де Лима, а также главный инспектор министерства национальной обороны и по делам ветеранов, генерал-полковник Маркеш Коррейа "Банза" и командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Ангола, генерал-полковник Жак Рауль.
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Для участия в шествии "Бессмертного полка" собрались сотни тысяч москвичей
 
День Победы — 2022В миреВладимир Тараров (посол России в Анголе)АнголаРоссияУкраинаДень Победы
 
 
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