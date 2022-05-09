https://ria.ru/20220509/angola-1787677954.html

В "Бессмертном полке" в Анголе участвовали граждане России и Украины

В "Бессмертном полке" в Анголе участвовали граждане России и Украины - РИА Новости, 09.05.2022

В "Бессмертном полке" в Анголе участвовали граждане России и Украины

"Бессмертный полк" прошел в столице Анголы Луанде, в нем приняли участие как соотечественники, проживающие и работающие на территории Анголы, так и граждане... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T17:58

2022-05-09T17:58

2022-05-09T18:46

день победы — 2022

в мире

владимир тараров (посол россии в анголе)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Бессмертный полк" прошел в столице Анголы Луанде, в нем приняли участие как соотечественники, проживающие и работающие на территории Анголы, так и граждане Украины, сообщает посольство РФ в Анголе.В понедельник в столице Анголы состоялись праздничные мероприятия по случаю 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Российский посол Владимир Тараров поздравил всех участников праздника с Великой Победой, отметив, что "ее историческое значение для судеб всего мира трудно переоценить, и сегодня как никогда важно вновь обратить внимание на уроки прошлого".Также в Луанде состоялся торжественный военный парад и церемония награждений руководства вооруженных сил Анголы и российских военнослужащих."Кульминацией праздника стала традиционная всероссийская акция "Бессмертный полк", в котором приняли участие соотечественники, проживающие и работающие на территории Анголы, включая граждан Украины, а также сотрудники посольства РФ и их семьи", - отметили в российском диппредставительстве.Также с поздравительной речью выступил Главный военный консультант при верховном главнокомандующем вооруженными силами Республики Ангола генерал-лейтенант Игорь Красин. В мероприятии также приняли участие представители военного руководства Анголы, в их числе Госсекретарь по национальной обороне и по делам ветеранов, адмирал Жозе Мария де Лима, а также главный инспектор министерства национальной обороны и по делам ветеранов, генерал-полковник Маркеш Коррейа "Банза" и командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Ангола, генерал-полковник Жак Рауль.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/krasnodar-1787672948.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир тараров (посол россии в анголе), ангола, россия, украина, день победы