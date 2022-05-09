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В Подмосковье 500 тысяч человек участвовали в акции "Бессмертный полк"
В Подмосковье 500 тысяч человек участвовали в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
В Подмосковье 500 тысяч человек участвовали в акции "Бессмертный полк"
Более 500 тысяч жителей Московской области, по первым подсчетам, поучаствовали в шествии "Бессмертного полка", акция прошла в одно время по всему Подмосковью,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T23:07
2022-05-09T23:07
2022-05-09T23:07
день победы — 2022
общество
московская область (подмосковье)
люберцы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 500 тысяч жителей Московской области, по первым подсчетам, поучаствовали в шествии "Бессмертного полка", акция прошла в одно время по всему Подмосковью, сообщили в пресс-службе регионального отделения "Бессмертного полка" России."В этом году акцию провели в единое время по всему Подмосковью. Во всех округах прошло шествие "Бессмертного полка". По первым подсчетам, с портретами семейных героев на улицы городов и поселков одновременно вышли более 514 тысяч жителей региона", - говорится в сообщении.Также 9 мая подмосковный Ногинск получил звание "Населённый пункт воинской доблести", добавили в пресс-службе. А в Люберцах вновь пронесли сотканное из лоскутков красной материи Знамя Бессмертного полка с именами 5700 победителей. Последний раз Знамя в городе выносили в 2019 году. За два года оно выросло на 52 метра и теперь составляет 127 метров.
https://ria.ru/20220509/belgorod-1787699747.html
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общество, московская область (подмосковье), люберцы, ногинск, день победы
В Подмосковье 500 тысяч человек участвовали в акции "Бессмертный полк"
В Подмосковье более 500 тысяч человек поучаствовали в шествии "Бессмертного полка"