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В Подмосковье 500 тысяч человек участвовали в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
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В Подмосковье 500 тысяч человек участвовали в акции "Бессмертный полк"
В Подмосковье 500 тысяч человек участвовали в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
В Подмосковье 500 тысяч человек участвовали в акции "Бессмертный полк"
Более 500 тысяч жителей Московской области, по первым подсчетам, поучаствовали в шествии "Бессмертного полка", акция прошла в одно время по всему Подмосковью,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T23:07
2022-05-09T23:07
день победы — 2022
общество
московская область (подмосковье)
люберцы
ногинск
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 500 тысяч жителей Московской области, по первым подсчетам, поучаствовали в шествии "Бессмертного полка", акция прошла в одно время по всему Подмосковью, сообщили в пресс-службе регионального отделения "Бессмертного полка" России."В этом году акцию провели в единое время по всему Подмосковью. Во всех округах прошло шествие "Бессмертного полка". По первым подсчетам, с портретами семейных героев на улицы городов и поселков одновременно вышли более 514 тысяч жителей региона", - говорится в сообщении.Также 9 мая подмосковный Ногинск получил звание "Населённый пункт воинской доблести", добавили в пресс-службе. А в Люберцах вновь пронесли сотканное из лоскутков красной материи Знамя Бессмертного полка с именами 5700 победителей. Последний раз Знамя в городе выносили в 2019 году. За два года оно выросло на 52 метра и теперь составляет 127 метров.
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московская область (подмосковье)
люберцы
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общество, московская область (подмосковье), люберцы, ногинск, день победы
23:07 09.05.2022
 
В Подмосковье 500 тысяч человек участвовали в акции "Бессмертный полк"

В Подмосковье более 500 тысяч человек поучаствовали в шествии "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗначок с надписью "Победа"
Значок с надписью Победа - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Значок с надписью "Победа"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 500 тысяч жителей Московской области, по первым подсчетам, поучаствовали в шествии "Бессмертного полка", акция прошла в одно время по всему Подмосковью, сообщили в пресс-службе регионального отделения "Бессмертного полка" России.
"В этом году акцию провели в единое время по всему Подмосковью. Во всех округах прошло шествие "Бессмертного полка". По первым подсчетам, с портретами семейных героев на улицы городов и поселков одновременно вышли более 514 тысяч жителей региона", - говорится в сообщении.
Также 9 мая подмосковный Ногинск получил звание "Населённый пункт воинской доблести", добавили в пресс-службе. А в Люберцах вновь пронесли сотканное из лоскутков красной материи Знамя Бессмертного полка с именами 5700 победителей. Последний раз Знамя в городе выносили в 2019 году. За два года оно выросло на 52 метра и теперь составляет 127 метров.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 21:53Белгородская область
В Белгородской области прошла акция "Бессмертный полк"
 
День Победы — 2022ОбществоМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыНогинскДень Победы
 
 
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