https://ria.ru/20220509/aktsiya-1787705009.html

В Подмосковье 500 тысяч человек участвовали в акции "Бессмертный полк"

В Подмосковье 500 тысяч человек участвовали в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022

В Подмосковье 500 тысяч человек участвовали в акции "Бессмертный полк"

Более 500 тысяч жителей Московской области, по первым подсчетам, поучаствовали в шествии "Бессмертного полка", акция прошла в одно время по всему Подмосковью,... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T23:07

2022-05-09T23:07

2022-05-09T23:07

день победы — 2022

общество

московская область (подмосковье)

люберцы

ногинск

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 500 тысяч жителей Московской области, по первым подсчетам, поучаствовали в шествии "Бессмертного полка", акция прошла в одно время по всему Подмосковью, сообщили в пресс-службе регионального отделения "Бессмертного полка" России."В этом году акцию провели в единое время по всему Подмосковью. Во всех округах прошло шествие "Бессмертного полка". По первым подсчетам, с портретами семейных героев на улицы городов и поселков одновременно вышли более 514 тысяч жителей региона", - говорится в сообщении.Также 9 мая подмосковный Ногинск получил звание "Населённый пункт воинской доблести", добавили в пресс-службе. А в Люберцах вновь пронесли сотканное из лоскутков красной материи Знамя Бессмертного полка с именами 5700 победителей. Последний раз Знамя в городе выносили в 2019 году. За два года оно выросло на 52 метра и теперь составляет 127 метров.

https://ria.ru/20220509/belgorod-1787699747.html

московская область (подмосковье)

люберцы

ногинск

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общество, московская область (подмосковье), люберцы, ногинск, день победы