https://ria.ru/20220509/aktsiya-1787572701.html

Акция "Бессмертный полк" пройдет в 23 городах Сербии

Акция "Бессмертный полк" пройдет в 23 городах Сербии - РИА Новости, 09.05.2022

Акция "Бессмертный полк" пройдет в 23 городах Сербии

Акция "Бессмертный полк" в День Победы 9 мая пройдет в двух десятках населенных пунктов Сербии и двух городах Республики Сербской Боснии и Герцеговины, сообщил... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T00:57

2022-05-09T00:57

2022-05-09T00:57

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БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в День Победы 9 мая пройдет в двух десятках населенных пунктов Сербии и двух городах Республики Сербской Боснии и Герцеговины, сообщил РИА Новости главный координатор акции "Бессмертный полк" в Сербии Ненад Симонович.В столице Сербии акция 9 мая пройдет утром в центре города от площади Вуков Споменик до мемориала освободителям Белграда, где будут возложены венки и цветы к памятникам советских и югославских воинов-освободителей. Позже в тот же день в галерее "Прогресс" на главной пешеходной улице сербской столицы откроется мероприятие "На пороге Победы" с выставкой архивных фотографий Второй мировой войны и показом документальных фильмов.Шествия "Бессмертного полка" в понедельник наряду с Белградом состоятся в крупнейших городах страны: Ниш, Нови-Сад, Крагуевац, Кралево, Крушевац, Суботица и менее крупных поселках, а также в городах Баня-Лука и Требине в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.Международный форум "Память победителей", в котором участвовали координаторы шествия "Бессмертный полк" из более чем 40 стран, прошел 3-4 ноября 2021 года в российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом в Белграде". На открытии выступили глава МВД Сербии Александр Вулин, посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко, руководство движения "Бессмертный полк", по видеосвязи обратился глава Россотрудничества Евгений Примаков.Акция "Бессмертный полк" по инициативе властей страны с 2019 года является государственным мероприятием в Сербии, которое ежегодно отмечается 9 мая.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2 953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.

https://ria.ru/20220509/shestvie-1787571134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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