https://ria.ru/20220508/zagruzhennost-1787460051.html

Туроператоры рассказали о загрузке отелей на черноморском побережье на лето

Туроператоры рассказали о загрузке отелей на черноморском побережье на лето - РИА Новости, 08.05.2022

Туроператоры рассказали о загрузке отелей на черноморском побережье на лето

Загрузка отелей на черноморском побережье на летний период составляет порядка 50%, самая высокая — в Сочи и Анапе, в то же время количество бронирований на... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T06:18

2022-05-08T06:18

2022-05-08T12:30

туризм

новости - туризм

сочи

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603092871_0:134:3073:1863_1920x0_80_0_0_badfa88ea365f5fd4b1f64e3361b8162.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Загрузка отелей на черноморском побережье на летний период составляет порядка 50%, самая высокая — в Сочи и Анапе, в то же время количество бронирований на курортах ниже, чем в прошлом году, рассказали РИА Новости представители отрасли."В среднем к сегодняшней дате обычно продана половина летнего сезона. И сейчас примерно половину мы и видим. Но варианты для размещения еще есть", — сказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. С этим мнением согласился и гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский. По его данным, загрузка отелей на лето на курортах юга России составляет 40-45%.В пресс-службе туроператоров "Интурист" и Fun&Sun (бывший TUI Россия), в свою очередь, заявили о нехватке мест лишь в некоторых отелях. "Дефицит наблюдается каждый год по востребованным и загруженным отелям. И к началу лета дат, когда отели будут вставать на "стоп", будет все больше. Здесь мы главным образом говорим об отелях Сочи и Анапы", — пояснили в "Интуристе"."Только некоторые популярные объекты размещения загружены на 80% и даже 100% и уже присылают остановки продаж на летний период. Глубина бронирований в основном три недели, исключение — особенно популярные отели, пансионаты и санатории. Наиболее популярны сейчас отели региона Сочи", — указали в Fun&Sun.Спрос и цены снижаютсяВ то же время, как сообщил гендиректор "Дельфина", практически все курорты черноморского побережья демонстрируют снижение по объемам бронирования по сравнению с прошлым годом. Даже в Сочи и Анапе спад составляет порядка 25%, в Крыму — 40%. По мнению Ромашкина, на снижение спроса, кроме закрытых аэропортов юга России, влияет также общее тревожное экономическое настроение россиян."Расходы на отдых — одна из первых статьей, на которых семьи экономят свой бюджет. Поэтому даже если авиасообщение на юге России завтра восстановится, мы уже не получим результат 2021 года, когда бронирования были на высоте. Экономические настроения — важный фактор при покупке летних туров", — пояснил эксперт.Говоря о повышении цен в отелях на черноморском побережье, специалисты туроператора Fun&Sun отметили, что не фиксируют роста стоимости средств размещения. "На некоторые объекты даже действуют спецтарифы на май и июнь, в том числе специальные цены при покупке тура с перелетом", — уточнили в компании.

https://ria.ru/20220508/avtomobil-1787453793.html

https://ria.ru/20220507/krym-1787410484.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

новости - туризм, сочи, россия