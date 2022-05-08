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Замминистра внутренних дел России Горовой встретился с руководством МВД ЛНР - РИА Новости, 08.05.2022
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Замминистра внутренних дел России Горовой встретился с руководством МВД ЛНР
Замминистра внутренних дел России Горовой встретился с руководством МВД ЛНР - РИА Новости, 08.05.2022
Замминистра внутренних дел России Горовой встретился с руководством МВД ЛНР
Руководство МВД Луганской Народной республики и первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой провели первую рабочую встречу РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T16:16
2022-05-08T16:16
александр горовой
луганская народная республика
луганск
мвд лнр
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Руководство МВД Луганской Народной республики и первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой провели первую рабочую встречу в рамках соглашения о сотрудничестве между ведомствами."В рамках раннее подписанного соглашения о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Луганской народной республики и Российской Федерации в стенах министерства внутренних дел Луганской народной республики состоялась первая рабочая встреча руководства МВД ЛНР с первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковником полиции Александром Горовым", - говорится в сообщении МВД ЛНР в Telegram-канале.На встрече обсуждался план совместной работы правоохранительных ведомств по обеспечению охраны общественного порядка в Луганске. "Было отмечено, что совместное патрулирование – это начальный этап обмена практическим опытом между правоохранительными ведомствами, цель которых – это безопасность граждан, мир и порядок в республике", - говорится в сообщении.
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луганская народная республика
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александр горовой, луганская народная республика, луганск, мвд лнр
16:16 08.05.2022
 
Замминистра внутренних дел России Горовой встретился с руководством МВД ЛНР

Первый замминистра внутренних дел России Горовой встретился с руководством МВД ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой
Первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Руководство МВД Луганской Народной республики и первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой провели первую рабочую встречу в рамках соглашения о сотрудничестве между ведомствами.
"В рамках раннее подписанного соглашения о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Луганской народной республики и Российской Федерации в стенах министерства внутренних дел Луганской народной республики состоялась первая рабочая встреча руководства МВД ЛНР с первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковником полиции Александром Горовым", - говорится в сообщении МВД ЛНР в Telegram-канале.
На встрече обсуждался план совместной работы правоохранительных ведомств по обеспечению охраны общественного порядка в Луганске. "Было отмечено, что совместное патрулирование – это начальный этап обмена практическим опытом между правоохранительными ведомствами, цель которых – это безопасность граждан, мир и порядок в республике", - говорится в сообщении.
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Александр ГоровойЛуганская Народная РеспубликаЛуганскМВД ЛНР
 
 
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