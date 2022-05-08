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Замминистра внутренних дел России Горовой встретился с руководством МВД ЛНР
Замминистра внутренних дел России Горовой встретился с руководством МВД ЛНР - РИА Новости, 08.05.2022
Замминистра внутренних дел России Горовой встретился с руководством МВД ЛНР
Руководство МВД Луганской Народной республики и первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой провели первую рабочую встречу РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T16:16
2022-05-08T16:16
2022-05-08T16:16
александр горовой
луганская народная республика
луганск
мвд лнр
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Руководство МВД Луганской Народной республики и первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой провели первую рабочую встречу в рамках соглашения о сотрудничестве между ведомствами."В рамках раннее подписанного соглашения о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Луганской народной республики и Российской Федерации в стенах министерства внутренних дел Луганской народной республики состоялась первая рабочая встреча руководства МВД ЛНР с первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковником полиции Александром Горовым", - говорится в сообщении МВД ЛНР в Telegram-канале.На встрече обсуждался план совместной работы правоохранительных ведомств по обеспечению охраны общественного порядка в Луганске. "Было отмечено, что совместное патрулирование – это начальный этап обмена практическим опытом между правоохранительными ведомствами, цель которых – это безопасность граждан, мир и порядок в республике", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220422/politseyskie-1784832397.html
луганская народная республика
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александр горовой, луганская народная республика, луганск, мвд лнр
Замминистра внутренних дел России Горовой встретился с руководством МВД ЛНР
Первый замминистра внутренних дел России Горовой встретился с руководством МВД ЛНР