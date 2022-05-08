https://ria.ru/20220508/vosstanovlenie-1787460779.html
В Красноярском крае заявили, что жилье пострадавших от пожара восстановят
В Красноярском крае заявили, что жилье пострадавших от пожара восстановят - РИА Новости, 08.05.2022
В Красноярском крае заявили, что жилье пострадавших от пожара восстановят
Несколько механизмов будет применяться в оказании помощи погорельцам в восстановлении жилья, потерявших дома в результате крупных пожаров в Красноярском крае,... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T06:38
2022-05-08T06:38
2022-05-08T14:01
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Несколько механизмов будет применяться в оказании помощи погорельцам в восстановлении жилья, потерявших дома в результате крупных пожаров в Красноярском крае, сообщил журналистам зампред краевого правительства Сергей Козупица.Ранее губернатор поручил помочь погорельцам со строительством домов в течение лета.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных. При прохождении циклона огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов.Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.
https://ria.ru/20220507/pomosch-1787440268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
06:38 08.05.2022 (обновлено: 14:01 08.05.2022)
В Красноярском крае заявили, что жилье пострадавших от пожара восстановят
Власти Красноярского края рассматривают разные варианты восстановления сгоревших домов
КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Несколько механизмов будет применяться в оказании помощи погорельцам в восстановлении жилья, потерявших дома в результате крупных пожаров в Красноярском крае, сообщил журналистам зампред краевого правительства Сергей Козупица.
Ранее губернатор поручил помочь погорельцам со строительством домов в течение лета.
"Жилье будет восстановлено. Будет применяться несколько механизмов. Рассматривается вопрос предоставления сертификатов тому, кто захочет самостоятельно строить. Где-то мы будем строить. Строительный комплекс Красноярского края
к этому готов. Сейчас мы аккумулируем силы и средства, для того чтобы в кратчайшие сроки эту задачу решить", - сказал Козупица.
В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных. При прохождении циклона огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов.
Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.