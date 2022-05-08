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Великобритания выделит дополнительный пакет финансовой помощи Украине - РИА Новости, 08.05.2022
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Великобритания выделит дополнительный пакет финансовой помощи Украине
Великобритания выделит дополнительный пакет финансовой помощи Украине - РИА Новости, 08.05.2022
Великобритания выделит дополнительный пакет финансовой помощи Украине
Власти Великобритании выделят дополнительный пакет финансовой помощи Украине в размере 1,3 миллиарда фунтов, следует из заявления министра финансов Британии... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T02:32
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Власти Великобритании выделят дополнительный пакет финансовой помощи Украине в размере 1,3 миллиарда фунтов, следует из заявления министра финансов Британии Риши Сунака.Сунак добавил, что королевство оказывает экономическую, гуманитарную и оборонную помощь Украине с целью "положить конец конфликту".Согласно изданию, средства будут выделены из резервов Британии. Этот пакет помощи включает объявленную ранее премьер-министром Британии Борисом Джонсоном военную помощь на 300 миллионов фунтов, которая пойдет на оборудование для радиоэлектронной борьбы, радиолокационную систему противодействия батареям, оборудование для подавления помех GPS и тысячи приборов ночного видения. Джонсон встретится с представителям оружейных компаний, чтобы обсудить вопрос увеличения производства, отмечает газета.Ранее министерство обороны Великобритании заявило, что через несколько недель сможет поставить Украине высокотехнологичные ракеты.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, великобритания, украина
02:32 08.05.2022 (обновлено: 02:35 08.05.2022)
 
Великобритания выделит дополнительный пакет финансовой помощи Украине

Великобритания выделит дополнительные 1,3 миллиарда фунтов финансовой помощи Украине

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Власти Великобритании выделят дополнительный пакет финансовой помощи Украине в размере 1,3 миллиарда фунтов, следует из заявления министра финансов Британии Риши Сунака.
"Мы непоколебимы в нашей поддержке народа Украины, и эти дополнительные 1,3 миллиарда фунтов гарантируют, что мы продолжим оказывать необходимую военную и оперативную помощь, которая им (украинцам - ред.) нужна", - приводит издание Telegraph слова министра.
Сунак добавил, что королевство оказывает экономическую, гуманитарную и оборонную помощь Украине с целью "положить конец конфликту".
Согласно изданию, средства будут выделены из резервов Британии. Этот пакет помощи включает объявленную ранее премьер-министром Британии Борисом Джонсоном военную помощь на 300 миллионов фунтов, которая пойдет на оборудование для радиоэлектронной борьбы, радиолокационную систему противодействия батареям, оборудование для подавления помех GPS и тысячи приборов ночного видения. Джонсон встретится с представителям оружейных компаний, чтобы обсудить вопрос увеличения производства, отмечает газета.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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