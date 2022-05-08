https://ria.ru/20220508/vechnyi-ogon-1787252729.html

Вечный огонь в Москве: устройство и принцип работы

Вечный огонь в Москве: устройство и принцип работы - РИА Новости, 08.05.2022

Вечный огонь в Москве: устройство и принцип работы

Вечный огонь — один из важнейших символов Победы в Великой Отечественной войне. Он горит на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы уже без... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T09:00

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день победы

городское хозяйство москвы

мосгаз

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Вечный огонь — один из важнейших символов Победы в Великой Отечественной войне. Он горит на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы уже без малого 55 лет. Чтобы пламя и дальше непрерывно горело, специалисты АО "Мосгаз" постоянно проверяют работоспособность газогорелочного оборудования. Как устроен Вечный огонь и почему его не смогут потушить ни дождь, ни снег, ни ветер — смотрите в нашем ролике.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как устроен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве Как устроен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве 2022-05-08T09:00 true PT2M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

день победы, городское хозяйство москвы, мосгаз, видео