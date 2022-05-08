https://ria.ru/20220508/vechnyi-ogon-1787252729.html
Вечный огонь в Москве: устройство и принцип работы
Вечный огонь в Москве: устройство и принцип работы - РИА Новости, 08.05.2022
Вечный огонь в Москве: устройство и принцип работы
Вечный огонь — один из важнейших символов Победы в Великой Отечественной войне. Он горит на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы уже без... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T09:00
2022-05-08T09:00
2022-05-08T09:00
день победы
городское хозяйство москвы
мосгаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787248536_0:5:1198:679_1920x0_80_0_0_10622690c34b1068e0826c85cda37054.png
Вечный огонь — один из важнейших символов Победы в Великой Отечественной войне. Он горит на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы уже без малого 55 лет. Чтобы пламя и дальше непрерывно горело, специалисты АО "Мосгаз" постоянно проверяют работоспособность газогорелочного оборудования. Как устроен Вечный огонь и почему его не смогут потушить ни дождь, ни снег, ни ветер — смотрите в нашем ролике.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787248536_144:0:1056:684_1920x0_80_0_0_aa46463b037c36a96a65e560f9206824.png
Как устроен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Как устроен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве
2022-05-08T09:00
true
PT2M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, городское хозяйство москвы, мосгаз, видео
Вечный огонь в Москве: устройство и принцип работы
Вечный огонь — один из важнейших символов Победы в Великой Отечественной войне. Он горит на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы уже без малого 55 лет. Чтобы пламя и дальше непрерывно горело, специалисты АО "Мосгаз" постоянно проверяют работоспособность газогорелочного оборудования. Как устроен Вечный огонь и почему его не смогут потушить ни дождь, ни снег, ни ветер — смотрите в нашем ролике.
2022-05-08T09:00
true
PT2M37S