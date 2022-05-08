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Вечный огонь в Москве: устройство и принцип работы - РИА Новости, 08.05.2022
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Вечный огонь в Москве: устройство и принцип работы
Вечный огонь в Москве: устройство и принцип работы - РИА Новости, 08.05.2022
Вечный огонь в Москве: устройство и принцип работы
Вечный огонь — один из важнейших символов Победы в Великой Отечественной войне. Он горит на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы уже без... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T09:00
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день победы
городское хозяйство москвы
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Вечный огонь — один из важнейших символов Победы в Великой Отечественной войне. Он горит на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы уже без малого 55 лет. Чтобы пламя и дальше непрерывно горело, специалисты АО "Мосгаз" постоянно проверяют работоспособность газогорелочного оборудования. Как устроен Вечный огонь и почему его не смогут потушить ни дождь, ни снег, ни ветер — смотрите в нашем ролике.
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Как устроен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Как устроен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве
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день победы, городское хозяйство москвы, мосгаз, видео
Вечный огонь в Москве: устройство и принцип работы
Вечный огонь — один из важнейших символов Победы в Великой Отечественной войне. Он горит на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы уже без малого 55 лет. Чтобы пламя и дальше непрерывно горело, специалисты АО "Мосгаз" постоянно проверяют работоспособность газогорелочного оборудования. Как устроен Вечный огонь и почему его не смогут потушить ни дождь, ни снег, ни ветер — смотрите в нашем ролике.
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PT2M37S
09:00 08.05.2022
 

Вечный огонь в Москве: устройство и принцип работы

Читать ria.ru в
Вечный огонь — один из важнейших символов Победы в Великой Отечественной войне. Он горит на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы уже без малого 55 лет. Чтобы пламя и дальше непрерывно горело, специалисты АО "Мосгаз" постоянно проверяют работоспособность газогорелочного оборудования. Как устроен Вечный огонь и почему его не смогут потушить ни дождь, ни снег, ни ветер — смотрите в нашем ролике.
 
День ПобедыГородское хозяйство МосквыМосгаз
 
 
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