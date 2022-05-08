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В ростовском Азове полиция ищет людей, испортивших фигуру бабушки с флагом - РИА Новости, 08.05.2022
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В ростовском Азове полиция ищет людей, испортивших фигуру бабушки с флагом
В ростовском Азове полиция ищет людей, испортивших фигуру бабушки с флагом - РИА Новости, 08.05.2022
В ростовском Азове полиция ищет людей, испортивших фигуру бабушки с флагом
Полиция ищет вандалов, испортивших деревянную фигуру на городской площади Азова Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T18:09
2022-05-08T18:09
азов
ситуация в днр и лнр
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая - РИА Новости. Полиция ищет вандалов, испортивших деревянную фигуру на городской площади Азова Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону."В городе Азове полиция проводит проверку по факту порчи деревянной фигуры, установленной на городской площади. Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию правонарушителей", - говорится в сообщении.Как сообщил у себя в Telegram-канале глава администрации Азова Владимир Ращупкин, в среду "вандалы изуродовали инсталляцию, установленную на площади Победы". К посту он прикрепил фото деревянной фигуры бабушки с флагом, облитой краской. Позже он написал, что "всем врагам назло! "Бабушку" восстановили!".Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.
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азов, ситуация в днр и лнр, ростовская область
18:09 08.05.2022
 
В ростовском Азове полиция ищет людей, испортивших фигуру бабушки с флагом

В ростовском Азове полиция ищет вандалов, испортивших фигуру бабушки с флагом

© Фото : Владимир Ращупкин/TelegramФигура бабушки с советским флагом в городе Азов Ростовской области восстановлена после вандализма
Фигура бабушки с советским флагом в городе Азов Ростовской области восстановлена после вандализма - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Фото : Владимир Ращупкин/Telegram
Фигура бабушки с советским флагом в городе Азов Ростовской области восстановлена после вандализма
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая - РИА Новости. Полиция ищет вандалов, испортивших деревянную фигуру на городской площади Азова Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону.
"В городе Азове полиция проводит проверку по факту порчи деревянной фигуры, установленной на городской площади. Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию правонарушителей", - говорится в сообщении.
Как сообщил у себя в Telegram-канале глава администрации Азова Владимир Ращупкин, в среду "вандалы изуродовали инсталляцию, установленную на площади Победы". К посту он прикрепил фото деревянной фигуры бабушки с флагом, облитой краской. Позже он написал, что "всем врагам назло! "Бабушку" восстановили!".
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.
Плакат с изображением украинской бабушки Анны на доме в Тольятти - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 16:49Специальная военная операция на Украине
В Тольятти появился плакат с бабушкой, давшей отпор ВСУ
 
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