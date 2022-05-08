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Ракетные войска России уничтожили установки ЗРК и РСЗО в районе Николаева - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/unichtozhenie-1787547544.html
Ракетные войска России уничтожили установки ЗРК и РСЗО в районе Николаева
Ракетные войска России уничтожили установки ЗРК и РСЗО в районе Николаева - РИА Новости, 08.05.2022
Ракетные войска России уничтожили установки ЗРК и РСЗО в районе Николаева
Ракетными войсками РФ уничтожены пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ", установка РСЗО "Смерч" и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, сообщил на... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:29
2022-05-08T19:29
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ", установка РСЗО "Смерч" и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе Николаева, установка реактивной системы залпового огня "Смерч" в районе Соледара, а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе населенного пункта Великая Корениха Николаевской области", - заявил он.
https://ria.ru/20220506/ukraina-1787148355.html
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николаев (украина), министерство обороны рф (минобороны рф), украина
19:29 08.05.2022
 
Ракетные войска России уничтожили установки ЗРК и РСЗО в районе Николаева

МО: ракетные войска России уничтожили пусковые установки ЗРК и РСЗО в районе Николаева

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ", установка РСЗО "Смерч" и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе Николаева, установка реактивной системы залпового огня "Смерч" в районе Соледара, а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе населенного пункта Великая Корениха Николаевской области", - заявил он.
Брифинг Конашенкова: об уничтожении военной техники ВСУ и склада с боеприпасами - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 10:47Специальная военная операция на Украине
Российские ракетные войска уничтожили украинскую установку С-300
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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