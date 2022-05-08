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Ракетные войска России уничтожили установки ЗРК и РСЗО в районе Николаева
Ракетные войска России уничтожили установки ЗРК и РСЗО в районе Николаева - РИА Новости, 08.05.2022
Ракетные войска России уничтожили установки ЗРК и РСЗО в районе Николаева
Ракетными войсками РФ уничтожены пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ", установка РСЗО "Смерч" и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, сообщил на... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:29
2022-05-08T19:29
2022-05-08T19:29
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ", установка РСЗО "Смерч" и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе Николаева, установка реактивной системы залпового огня "Смерч" в районе Соледара, а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе населенного пункта Великая Корениха Николаевской области", - заявил он.
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николаев (украина), министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Ракетные войска России уничтожили установки ЗРК и РСЗО в районе Николаева
МО: ракетные войска России уничтожили пусковые установки ЗРК и РСЗО в районе Николаева