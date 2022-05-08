https://ria.ru/20220508/unichtozhenie-1787547544.html

Ракетные войска России уничтожили установки ЗРК и РСЗО в районе Николаева

Ракетные войска России уничтожили установки ЗРК и РСЗО в районе Николаева - РИА Новости, 08.05.2022

Ракетные войска России уничтожили установки ЗРК и РСЗО в районе Николаева

Ракетными войсками РФ уничтожены пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ", установка РСЗО "Смерч" и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, сообщил на... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T19:29

2022-05-08T19:29

2022-05-08T19:29

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756177416_0:10:3601:2036_1920x0_80_0_0_31a85d39494d2565d0aaf206aa5c7f18.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ", установка РСЗО "Смерч" и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе Николаева, установка реактивной системы залпового огня "Смерч" в районе Соледара, а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе населенного пункта Великая Корениха Николаевской области", - заявил он.

https://ria.ru/20220506/ukraina-1787148355.html

николаев (украина)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаев (украина), министерство обороны рф (минобороны рф), украина