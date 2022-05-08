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ВКС России уничтожили в районе Соледара вооружение и технику из США - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/unichtozhenie-1787546546.html
ВКС России уничтожили в районе Соледара вооружение и технику из США
ВКС России уничтожили в районе Соледара вооружение и технику из США - РИА Новости, 08.05.2022
ВКС России уничтожили в районе Соледара вооружение и технику из США
Вооруженные силы России уничтожили доставленные на Украину вооружения и технику США, а также личный состав подразделений ВСУ в районе населенного пункта... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:21
2022-05-08T22:46
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
соледар
сша
харьковская область
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили доставленные на Украину вооружения и технику США, а также личный состав подразделений ВСУ в районе населенного пункта Соледар, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, уточнил он, поражены 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожена понтонная переправа украинских войск в районе Чугуева и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах Красная Горка, Верхнекаменка, Маяки Донецкой Народной Республики, Новодружеск Луганской Народной Республики, Резниково и Николаевка Харьковской области.Российская артиллерия уничтожила шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов.Ракетные войска ВС России ликвидировали пусковую установку ЗРК "Оса-АКМ" около Николаева, установку РСЗО "Смерч" у Соледара, а также радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей рядом с Великой Коренихой в Николаевской области.Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожены 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники.Российским средствам ПВО удалось сбить украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Погоновка Харьковской области, беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2" около острова Змеиный и два украинских БПЛА над населенными пунктами Мандрыкино Донецкой Народной Республики и Переможное Луганской Народной Республики.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 157 самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 298 зенитных ракетных комплексов, 2933 танка и других боевых бронированных машин, 336 установок реактивных систем залпового огня, 1411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2758 единиц специальной военной автомобильной техники, подытожил Конашенков.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787547190.html
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украина
соледар
сша
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Минобороны РФ о сбитых украинских беспилотниках
Брифинг МО 08.05 вечер. ВКС России высокоточными ракетами уничтожили доставленное на ж/д станцию Соль вооружение и технику из США и западных стран; ВС РФ поразили высокоточным оружием 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожили переправу ВСУ и 6 складов вооружения; Три украинских беспилотника и один самолет Су-25 сбиты российскими средствами ПВО;
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министерство обороны рф (минобороны рф), украина, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, соледар, сша, харьковская область, в мире, су-25, вооруженные силы рф, россия, владимир путин
19:21 08.05.2022 (обновлено: 22:46 08.05.2022)
 
ВКС России уничтожили в районе Соледара вооружение и технику из США

Минобороны: ВКС России ликвидировали в районе Соледара вооружение и технику из США

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили доставленные на Украину вооружения и технику США, а также личный состав подразделений ВСУ в районе населенного пункта Соледар, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, уточнил он, поражены 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожена понтонная переправа украинских войск в районе Чугуева и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах Красная Горка, Верхнекаменка, Маяки Донецкой Народной Республики, Новодружеск Луганской Народной Республики, Резниково и Николаевка Харьковской области.
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Российская артиллерия уничтожила шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов.
Ракетные войска ВС России ликвидировали пусковую установку ЗРК "Оса-АКМ" около Николаева, установку РСЗО "Смерч" у Соледара, а также радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей рядом с Великой Коренихой в Николаевской области.
Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожены 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники.
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Российским средствам ПВО удалось сбить украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Погоновка Харьковской области, беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2" около острова Змеиный и два украинских БПЛА над населенными пунктами Мандрыкино Донецкой Народной Республики и Переможное Луганской Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 157 самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 298 зенитных ракетных комплексов, 2933 танка и других боевых бронированных машин, 336 установок реактивных систем залпового огня, 1411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2758 единиц специальной военной автомобильной техники, подытожил Конашенков.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныСоледарСШАХарьковская областьВ миреСу-25Вооруженные силы РФРоссияВладимир Путин
 
 
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