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Украина далека от вступления в НАТО, заявил пленный комбриг - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787497241.html
Украина далека от вступления в НАТО, заявил пленный комбриг
Украина далека от вступления в НАТО, заявил пленный комбриг - РИА Новости, 08.05.2022
Украина далека от вступления в НАТО, заявил пленный комбриг
Украина сейчас так же далека от вступления в НАТО, как и более 20 лет назад, заявил пленный командир 36-й бригады морской пехоты украинских войск полковник... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:33
2022-05-08T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
нато
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Украина сейчас так же далека от вступления в НАТО, как и более 20 лет назад, заявил пленный командир 36-й бригады морской пехоты украинских войск полковник Владимир Баранюк.Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе."Вся моя служба с 2000 года, будучи офицером, она пронизана стремлением в НАТО. И как оно в 2000 году, это НАТО, было далеко, так, я так понимаю, и сейчас, оно не менее далеко", - приводит показания Баранюка телеканал Россия 1.По его словам, Украине было бы выгоднее стать внеблоковым государством. "Я сторонник того, чтобы Украина, возможно, была… внеблоковым государством. Война до последнего украинца, конечно, не выгодна", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/ustupki-1787467802.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, нато
12:33 08.05.2022
 
Украина далека от вступления в НАТО, заявил пленный комбриг

Пленный комбриг Баранюк: Украина так же далека от вступления в НАТО, как и в 2000 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Украина сейчас так же далека от вступления в НАТО, как и более 20 лет назад, заявил пленный командир 36-й бригады морской пехоты украинских войск полковник Владимир Баранюк.
Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе.
Пехотинец ВСУ: Украина могла бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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Пленный полковник призвал Киев пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт
"Вся моя служба с 2000 года, будучи офицером, она пронизана стремлением в НАТО. И как оно в 2000 году, это НАТО, было далеко, так, я так понимаю, и сейчас, оно не менее далеко", - приводит показания Баранюка телеканал Россия 1.
По его словам, Украине было бы выгоднее стать внеблоковым государством. "Я сторонник того, чтобы Украина, возможно, была… внеблоковым государством. Война до последнего украинца, конечно, не выгодна", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассНАТО
 
 
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