https://ria.ru/20220508/tsel-1787526520.html

Раскрыта глобальная цель США на Украине

Раскрыта глобальная цель США на Украине - РИА Новости, 08.05.2022

Раскрыта глобальная цель США на Украине

США усугубляют украинский кризис, чтобы добиться безраздельной гегемонии на планете. Об этом в эфире китайского телеканала CGTN заявил профессор философии в... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T16:29

2022-05-08T16:29

2022-05-08T18:54

политика

россия

украина

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

сша

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. США усугубляют украинский кризис, чтобы добиться безраздельной гегемонии на планете. Об этом в эфире китайского телеканала CGTN заявил профессор философии в университете Вита-Салюте Сан-Рафаэле Винченцо Коста.По словам эксперта, если бы Штаты были заинтересованы в стабильности и процветании региона, они бы не накачивали ВСУ таким количеством вооружений.Россия неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт на Украине, поставляя туда бронетехнику, артиллерию и противотанковые комплексы. В Минобороны предупредили, что грузы станут законными целями для ВКС на территории соседнего государства.Москва начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Киева, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.Как уточнили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. Армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220506/nato-1787326605.html

https://ria.ru/20220506/zelenskiy-1787284749.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, украина, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, сша