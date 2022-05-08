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Раскрыта глобальная цель США на Украине - РИА Новости, 08.05.2022
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Раскрыта глобальная цель США на Украине
Раскрыта глобальная цель США на Украине - РИА Новости, 08.05.2022
Раскрыта глобальная цель США на Украине
США усугубляют украинский кризис, чтобы добиться безраздельной гегемонии на планете. Об этом в эфире китайского телеканала CGTN заявил профессор философии в... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T16:29
2022-05-08T18:54
политика
россия
украина
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
сша
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. США усугубляют украинский кризис, чтобы добиться безраздельной гегемонии на планете. Об этом в эфире китайского телеканала CGTN заявил профессор философии в университете Вита-Салюте Сан-Рафаэле Винченцо Коста.По словам эксперта, если бы Штаты были заинтересованы в стабильности и процветании региона, они бы не накачивали ВСУ таким количеством вооружений.Россия неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт на Украине, поставляя туда бронетехнику, артиллерию и противотанковые комплексы. В Минобороны предупредили, что грузы станут законными целями для ВКС на территории соседнего государства.Москва начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Киева, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.Как уточнили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. Армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220506/nato-1787326605.html
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политика, россия, украина, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, сша
16:29 08.05.2022 (обновлено: 18:54 08.05.2022)
 
Раскрыта глобальная цель США на Украине

Итальянский ученый: США разжигают конфликт на Украине для строительства однополярного мира

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден выступает с речью на производственном объекте военно-промышленной корпорации Lockheed Martin
Президент США Джо Байден выступает с речью на производственном объекте военно-промышленной корпорации Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден выступает с речью на производственном объекте военно-промышленной корпорации Lockheed Martin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. США усугубляют украинский кризис, чтобы добиться безраздельной гегемонии на планете. Об этом в эфире китайского телеканала CGTN заявил профессор философии в университете Вита-Салюте Сан-Рафаэле Винченцо Коста.
"Беспокоит ли Украина Америку? Я так не думаю. Этот конфликт затрагивает международный порядок. От него зависит, будет ли мир однополярным или многополярным. Это главная цель (США. — Прим. ред.)", — считает ученый.
По словам эксперта, если бы Штаты были заинтересованы в стабильности и процветании региона, они бы не накачивали ВСУ таким количеством вооружений.
Россия неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт на Украине, поставляя туда бронетехнику, артиллерию и противотанковые комплексы. В Минобороны предупредили, что грузы станут законными целями для ВКС на территории соседнего государства.
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Москва начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Киева, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.
Как уточнили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. Армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.
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ПолитикаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороныСША
 
 
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