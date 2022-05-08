https://ria.ru/20220508/todorovskiy-1787182129.html

Биография Валерия Тодоровского

Биография Валерия Тодоровского - РИА Новости, 08.05.2022

Биография Валерия Тодоровского

Режиссер, продюсер и сценарист Валерий Петрович Тодоровский родился 8 мая 1962 года в Одессе (Украина) в кинематографической семье. Его отец – Петр Тодоровский... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T04:28

2022-05-08T04:28

2022-05-08T04:28

справки

валерий тодоровский

одесса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787185643_0:324:2885:1947_1920x0_80_0_0_ea6b7b7f0dc43a265a46924bb9125931.jpg

Режиссер, продюсер и сценарист Валерий Петрович Тодоровский родился 8 мая 1962 года в Одессе (Украина) в кинематографической семье. Его отец – Петр Тодоровский (1925-2013) – классик советского и российского кино, мать – Мира Тодоровская – известный продюсер. Валерий Тодоровский в 10 лет вместе с семьей переехал в Москву.В школьном возрасте снялся в фильме Юлия Райзмана "Странная женщина" (1977), где сыграл роль сына главной героини в исполнении Ирины Купченко.В 1984 году окончил сценарный факультет ВГИКа, мастерскую Киры Парамоновой и Исая Кузнецова.В кино Тодоровский пришел как сценарист. Став режиссером, сценарии к большинству своих фильмов продолжает писать сам. Его первой работой стал сценарий фильма "Двойник" (1986, совместно с Андрисом Колбергсом). Впоследствии написал сценарии к фильмам "Человек свиты" (1987, режиссер Андрис Розенберг), "Бич Божий" (соавтор, 1988, Олег Фиалко), к картинам Дмитрия Месхиева "Гамбринус" (1990), "Циники" (1991) и "Над темной водой" (1992). По его сценариям были также сняты фильмы "Морской волк" (1990, режиссер Игорь Апасян), "Отдушина" (1991, режиссер Андрис Розенберг), "Последний забой" (соавтор, 2006, режиссер Сергей Бобров) и др.Как режиссер Валерий Тодоровский дебютировал с картиной "Катафалк" (1990) по мотивам рассказа Фланнери О'Коннор "Береги чужую жизнь – спасешь свою". Фильм, главную роль в котором сыграла Вия Артмане, получил ряд призов и наград, в том числе гран-при на Международном кинофестивале в Мангейме (Германия, 1991).Его следующая картина "Любовь" (1991) также была удостоена нескольких наград, в том числе приза публики на 62-ом международном кинофестивале в Каннах (Франция, 1992).В дальнейшем Тодоровский снял фильмы "Подмосковные вечера" по мотивам повести Николая Лескова "Леди Макбет Мценского уезда" (1994), "Страна глухих" по мотивам повести Ренаты Литвиновой "Обладать и принадлежать" (1998), "Любовник" (2002), "Мой сводный брат Франкенштейн" (2004), "Тиски" (2007), "Стиляги" (2008), "Веселые ребята" (совместно с Алексеем Бобровым, 2014), "Большой" (2016), "Одесса" (2019), "Гипноз" (2020), а также телесериал "Оттепель" (2013).В начале 1990-х годах Валерий Тодоровский начал заниматься продюсированием фильмов и сериалов. Совместно с Игорем Толстуновым и Сергеем Ливневым Тодоровский основал студию "ТТЛ". В 1994 году киностудия распалась, и Тодоровский возглавил "Рекун-фильм". В настоящее время – генеральный продюсер и художественный руководитель группы компаний, в которую входят "Продюсерская компания Валерия Тодоровского", студия "Мармот-фильм" и др. Продюсерская фильмография Валерия Тодоровского насчитывает более 60 телевизионных проектов и 15 полнометражных художественных фильмов. Среди них: "Граф Монте-Негро" (2005), "Поцелуй бабочки" (2006), "Охота на пиранью" (2006), "Девять дней до весны" (2006), "Реальный папа" (2007), "Жизнь взаймы" (2008), "Кандагар" (2009), "Поддубный" (2012), "Географ глобус пропил" (2013) и др.Валерий Тодоровский был продюсером таких телесериалов как "Каменская 1-6" (1999-2010), "Закон" (2001), "Семейные тайны" (2001), "Бригада" (2002), "Дневник убийцы" (2002), "Тайга. Курс выживания" (2002), "Линии судьбы" (2003), "Идиот" (2003), "Человек-Амфибия" (2004), "Красная капелла" (2004), "Курсанты" (2004), "Призвание" (2005), "Мастер и Маргарита" (2005), "Частица вселенной" (2017), "Садовое кольцо" (2017),"Оптимисты" (2017), "Ворона" (2018), "Обитель" (2020) и др. Тодоровский также занимался монтажом. Он работал над сериалом "Королева Марго" (1996) и фильмом Дмитрия Месхиева "Женская собственность" (1998), где в главных ролях сыграли Елена Сафонова и Константин Хабенский.В мае 2000 года Валерий Тодоровский стал продюсером по кинопроизводству телеканала РТР (ныне "Россия"). С августа 2003 года занимал место советника генерального директора телеканала по кинотелепроектам. С 2001 по 2002 год был ведущего ток-шоу "Панорама кино" на канале РТР. В 2007 году Тодоровский покинул телеканал.В апреле 2021 года Валерий Тодоровский подписал контракт с телеканалом ТНТ, который получил приоритетное право выбирать проекты продюсерской компании режиссера, которые разрабатывает он и его авторская группа.Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2018).Лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры (2015).Обладатель приза мэра Москвы "За создание образа Москвы в киноискусстве" (2018).Лауреат кинематографических премий "Золотой орел" (2004, 2009, 2014) и "Ника" (2008). Первой женой режиссера была Наталья Токарева, дочь писательницы Виктории Токаревой. От этого брака у Валерия Тодоровского двое детей – сын Петр и дочь Екатерина. Петр Тодоровский-младший – сценарист и режиссер. Второй супругой Валерия Тодоровского была актриса Евгения Брик (1982-2022). В этом браке у Валерия Тодоровского родилась дочь Зоя.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, валерий тодоровский, одесса